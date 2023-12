Metidas de pata del ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, motivaron a Cambio Radical y Centro Democrático a radicar moción de censura

“El incremento de la escasez de medicamentos, demuestra que las actuaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes. Además de desobedecer las órdenes judiciales expedidas al respecto”, dijo Arbeláez.