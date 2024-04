Mientras el presidente Petro asegura que a las marchas solo asistieron 250.000 personas, el Secretario de Seguridad de Medellín dice que solo en esa ciudad 350.000 ciudadanos se manifestaron

“Las movilizaciones no presentaron ningún hecho de alteración al orden público y tampoco daños al patrimonio público o privado”, aseguró el secretario de seguridad de la ciudad, quien agradeció el buen comportamiento de todos los marchantes.

El mandatario también se refirió al rechazo de los marchantes por las reformas y dijo que “se creen dueños del dinero público”. “Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes”, aseguró Petro.