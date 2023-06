Mientras la oposición le ganaba en las calles el pulso a Petro, en el Pacto Histórico estallaba una nueva crisis: ¿de qué se trata?

El presidente Gustavo Petro no vivió uno de sus mejores días este martes -20 de junio- porque parte del país marchó en su contra. Al menos, más de 100.000 personas, según cifras de la Policía, rechazaron las decisiones del actual mandato en las vías públicas.

Mientras esto ocurría, el Pacto Histórico, la coalición del presidente, protagonizaba una nueva crisis por cuenta de las diferencias de algunos de sus congresistas.

Paulino Riascos, el senador del Partido ADA, quien hace parte de la coalición petrista, denunció que el presidente del senado, Alexander López, no le permitió el ingreso a una reunión de última hora en el Congreso donde hablarían sobre la estrategia frente al Código Electoral y la ley de consumo de marihuana de uso adulto.

En la plenaria, Riascos, quien se cansó de guardar silencio, sacó los trapos al sol.

“Señor presidente, usted pidió que le dieran un espacio para que nos reuniéramos con la bancada del Pacto Histórico. Con todo respeto tengo que decirle que hoy se rebosó la copa y esto tiene que saberlo la opinión pública para que después no digan que el malo es Paulino”, dijo.

Denuncia de Paulino Riascos en contra de @ISAZULETA.

Denuncia de Paulino Riascos en contra de @ISAZULETA.

Demostrando que ella quiere quemar a su compañero de coalición. Tremendo.

Agregó: “Esperé que la reunión del Pacto Histórico avanzara, entraron todos a la oficina efímera de 20,30 días de presidencia, entraron todos y a mí me dejaron afuera y usted (Alexander López) cerró la puerta. No le quise decir nada y me tocó venirme”.

El episodio -según Riascos- fue incómodo porque se reunieron y no le permitieron su ingreso, pese a que él es el vocero del ADA, que hace parte del Pacto Histórico.

Además, Riascos está molesto porque él votó una proposición que buscaba que la elección del nuevo contralor general se adelantará hasta que la justicia falle una tutela sobre el tema. Sin embargo, su compañera, la senadora Isabel Cristina Zuleta, grabó su voto y lo divulgó en algunos chats queriendo, según él, burlarse.

“No puedo aceptar y la tengo grabada compañera, Isabel Cristina Zuleta, porque si usted hace eso conmigo, a mí también me toca defenderme. Cómo es posible que porque voté una proposición, ahí mismo abra el chat, le tome una foto y la mande a los medios para que me acaben. Una proposición. La tengo grabada, ya no aguanto compañera”, dijo.

Al final, remató: “Por Dios, voy a la reunión del Pacto Histórico, no me dejan entrar y después me van a tirar los medios a decir que yo le estoy haciendo daño al Pacto. No es posible, yo soy una persona seria. No puedo aceptar esto. Yo quiero que la opinión pública sepa que no he hecho nada en contra del país ni del Pacto Histórico. Me he portado como un caballero. Compañera, Isabel, si estoy mintiendo presentemos los teléfonos a la opinión”.

Riascos tiene claro que no renunciará al Pacto Histórico porque está convencido del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, desde que decidió postular su nombre a la presidencia del Senado, tras la salida de Roy Barreras, generó una tormenta al interior del petrismo que respaldó desde el inicio a Alexander López.

El tema fue tan controvertido que la senadora Isabel Zuleta, a través del chat de la bancada, le dijo que él era una “vergüenza” para el Pacto Histórico y habló hasta de acciones judiciales en contra de su compañero.

Zuleta es controvertida. Recientemente propuso que la Revista SEMANA “debía ser intervenida por la Fiscalía para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin”.

Se refería a la entrevista con el testigo que reveló que el dinero que se perdió del apartamento de Laura Sarabia eran 3.000 millones de pesos y pertenecían al presidente Gustavo Petro.