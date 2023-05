El próximo martes se elegirá el nuevo presidente del Senado en reemplazo de Roy Barreras

El senador Miguel Ángel Pinto, hoy presidente encargado del Senado, escogió el martes 6 de junio como el día para elegir al nuevo presidente que sucederá a Roy Barreras, a quien el Consejo de Estado le tumbó su curul por doble militancia.

La elección será desde las 3:00 de la tarde y se pretende que a esa hora los partidos políticos postulen a sus candidatos y se escoja de inmediato.

El nuevo presidente del Senado estará en el poder solo durante los 14 días que duren las sesiones ordinarias y otros 15 días que durarían las extraordinarias, en caso de que las convoque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para avanzar en el trámite de las reformas a la salud, pensional y laboral. Es decir, suplirá la salida de Barreras durante un mes aproximadamente.

Está claro que en el Senado se respetarán los acuerdos y se escogerá al candidato del Pacto Histórico.

Roy Barreras, Gustavo Petro y Alexander López. - Foto: Autor Anónimo /SEMANA

Sin embargo, en el petrismo se disputan los votos el senador Alexander López del Polo Democrático y Paulino Riascos del ADA, uno de los hombres más cercanos a Roy Barreras, quien tiene seria diferencias con López.

Aunque Alexander López fue ungido por un sector progresista importante, los partidos políticos tradicionales no descartan respaldar el nombre de Riascos, un hombre que no polariza ni radicaliza aún más el Congreso.

Recientemente Riascos le confesó a SEMANA que ha sido víctima de algunos compañeros, que lo han criticado por atravesarse a la aspiración de Alexander Lópéz, pero él insiste en que su aspiración es válida y respetable como la de su compañero.

“Las posiciones son encontradas cuando vienen a demeritarlo a uno. No son todos los compañeros, son algunos. Me han dicho que no tengo derecho. Por ejemplo: el senador Alexander López me preguntó en su momento: “¿usted va a aspirar al fin?” Yo le respondí que claro. Y me dijo: “hágale para derrotarlo”. Eso me parece un desafío muy grande. No es un capricho. Lo voy a asumir. Aquí creen que solo vota el Pacto Histórico y votan todas las colectividades del Congreso”, narró Riascos.

Paulino Riascos y Alexander López. - Foto: FOTO1: SEMANA/ FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Agregó: “Soy respetuoso, nunca he pronunciado una palabra de lo que el presidente Petro ha hablado conmigo. En campaña, él nos suplicaba a los partidos, a los aspirantes al Congreso, que por favor hiciéramos amigos, que nos ganáramos a los demás, solo no vamos a ganar. Yo lo que estoy haciendo es ganar amigos congresistas. Yo no tengo la culpa que tenga hoy la posibilidad de ser presidente del Congreso por unos meses. No voy a renunciar a mi aspiración”.

El senador Roy Barreras y Paulino Riascos, director del Partido ADA, son cercanos. - Foto: SEMANA

Este martes será un día clave para determinar si Alexander López, quien concentra un poder importante en el Pacto Histórico por su cercanía con la vicepresidente, Francia Márquez, se convierte en senador o, si los partidos políticos tradicionales, algunos distanciados del gobierno de Gustavo Petro, terminan conformando las mayorías y derrotando al líder del Valle del Cauca.

Recordemos que apenas empezó el gobierno, Riascos se convirtió en el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, pese a que en los acuerdos estaba contemplado el nombre de Wilson Arias. Cambio Radical y el Centro Democrático lo respaldaron.