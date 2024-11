Miguel Uribe responde a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal por polémica encuesta: “No reconozco adversarios”

El senador Miguel Uribe está en el ojo del huracán después de que se conociera la encuesta Invamer, pagada por el empresario Carlos Mejía Berrío, en la que apareció con el 43,8 % de la intención de voto y ganando la consulta interna del Centro Democrático. Esto no gustó para nada a las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes sentaron su voz de protesta y cuestionaron los resultados.

La situación generó todo un cortocircuito al interior de la colectividad y desató opiniones divididas entre los militantes. Valencia y Cabal aseguraron que era “correr la línea ética” y “actuar a lo Guanumen”, dejando en claro su malestar.

Tras varios días, finalmente el precandidato Miguel Uribe habló sobre este tema y dejó en claro cuál es su posición al respecto, afirmando que él no está detrás de esta encuesta, tal y como se ha afirmado en los últimos días. En diálogo con la emisora Blu Radio, el congresista le respondió a sus dos compañeras de partido.

“Las críticas son a la encuesta y no a mí. Yo entiendo que a nadie le gusta una encuesta en la que no sale bien, pero la firma Invamer es prestigiosa y reputada en lo que tiene que ver con encuestas”, comenzó diciendo.

Uribe cuestionó que haya generado una polémica por este tema. | Foto: SEMANA

El senador sostuvo que no pagó la encuesta y no se encargó de difundirla, muy al contrario con lo que se estaba diciendo y que generó fuertes críticas y calificativos en su contra. De hecho, explicó que cuando uno es candidato lo normal es realizar algunos sondeos, pero él nunca ha difundido estos. “No tengo nada que ver con eso”, puntualizó.

Con mucha tranquilidad, Uribe expresó que su objetivo no es crear confrontaciones al interior de la colectividad, sino que lo más importante es estar unidos de cara a las próximas elecciones a la Presidencia.

“Yo no reconozco adversarios o contradictores dentro del partido, todos somos coequiperos. No podemos perder el foco de lo que realmente importa. A mí me sorprende un debate de esta magnitud por una encuesta de todas las que hay permanentemente. No entiendo qué hace que esta encuesta sea especial con todas las que salen”, comentó.

El congresista señaló que siempre ha pensado que cuando a uno no le va bien en una encuesta, lo que se necesita es más trabajo, y cuando los resultados son positivos, debe existir el doble de trabajo. Asimismo, indicó que todavía falta mucho para las elecciones, por lo que el objetivo debe ser que haya unidad y ganar de esta manera los comicios.

El congresista se mostró confiado de ser la mejor opción para el Centro Democrático y Colombia. | Foto: Cortesía

Uribe reiteró que a lo largo de su vida política siempre ha buscado conseguir lo mejor para Colombia y, por ello, cree firmemente que el triunfo en el 2026 es necesario derrotar a Petro. “Yo no he hecho ningún enfrentamiento, no he descalificado a ningún compañero”, dijo.

“Reconozco y valoro el liderazgo de María Fernanda y de Paloma, así como el de todos mis compañeros del Congreso. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para vencer al petrismo y poder Gobernar”, agregó.

Sobre la carta que enviaron siete senadores del Centro Democrático a los distintos precandidatos para que haya unidad al interior, el congresista afirmó que celebra ese llamado y que ya lo contesto.

“Lo que está en juego es Colombia, no la candidatura de una sola persona. Yo estoy listo para contribuir a todos los procesos de unidad que se requieran. El problema aquí es el sectarismo, las personas que no unen. Por eso me considero la mejor opción del Centro Democrático, representó la firmeza, pero puedo convocar y unir”, concluyó.