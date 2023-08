Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, ya está en Caracas y en las próximas horas sería su posesión

La salida de Armando Benedetti tampoco fue sencilla. Tras el escándalo, y a pesar de que no estaba en sus funciones, Benedetti estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de julio. De hecho, a pesar de que el canciller dijo que saldrían de él prontamente, lo cierto fue que desde la misma Cancillería firmaron un decreto extendiendo el periodo de la entrega del cargo, argumentando que debía solucionar algunos asuntos pendientes, a pesar de que Benedetti no volvió a Venezuela.

De allí también salió el famoso audio que hoy está siendo materia de investigación, en el que se escucha a Benedetti hablar de lo que parecen ser 15.000 millones de pesos. “Entonces por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le reclamó el exembajador a Sarabia.