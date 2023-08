Canciller Álvaro Leyva no acudió al Congreso a dar explicaciones sobre polémica licitación para elaborar pasaportes en Colombia

Sin embargo, el funcionario no se presentó a la Comisión Segunda del Senado y envío una carta donde se excusa por estar en un viaje junto con el presidente Gustavo Petro, en Brasil.

El documento que envío a la célula legislativa indica que por el viaje al exterior no es posible atender la citación al control político y pide que se reprograme próximamente para abordar la discusión.

No obstante, en el Congreso hay molestia porque para tratar el tema del reciente fallo de La Haya, el canciller Leyva designó a la vicecanciller para que atendiera esa citación, razón por la cual no entienden por qué la Cancillería no envío a la persona que ha manejado todo el proceso de los pasaportes para que explicara lo actuado.