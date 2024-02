Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, califica a los animalistas de “gomelos” y “yuppies”. La senadora Andrea Padilla no aguantó los calificativos

La determinación significa un retroceso para la conservación de estos animales porque los ambientalistas habían logrado que los tiburones se consideraran como un recurso hidrobiológico y no como un recurso pesquero.

Por esa razón, la ministra asegura en sus declaraciones que “no pueden pensar que es más valiosa la vida de los tiburones que las de las personas. Un decreto odioso, de los yuppies o de los gomelos como dice nuestro presidente Gustavo Petro. Dan una muestra de lo que es el racismo (...) la aleta del tiburón no deja ver otras discusiones que son mucho más trágicas y profundad”, dijo la funcionaria.

Agregó: “Pero además hay segregación en sus palabras ¿Acaso quienes nos preocupamos por esos asuntos, que usted pareciera despreciar, no hacemos parte de “el pueblo”? Ay Ministra. A “el pueblo” no lo hace una pañoleta, un color de piel, una región o un odioso estrato social. El pueblo somos todos. Incluso los animales, para quienes también debe haber gobierno ¡Eso sí sería progresismo!”.

La senadora indicó que es peligroso para Colombia que se quiera gobernar con resentimiento y promoviendo una lucha de clases que lo único que genera son divisiones entre la misma población. Además, le pidió a la funcionaria no crear falsos dilemas entre personas y animales.

“Por último, cuidado con el discurso de la “ancestralidad” que es profundamente paralizante, racista y colonial. Tampoco desprecie el conocimiento, los saberes, que incluso quienes hemos hecho doctorado (endeudándonos o no) estamos para aportar. Y no señora, ese “territorio”, ese mar no es de una comunidad, ni siquiera de los colombianos, a quienes nos corresponde cuidarlo. Es de los animales (su hogar), es de la humanidad”.