Ministro Iván Velásquez deberá pasar al tablero en la Cámara para responder por accidentes aéreos de las Fuerzas Militares

Velásquez dijo que todavía se estaban adelantando las investigaciones, pero descartó que se haya tratado de un asunto por falta de mantenimiento de la aeronave. “Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento. Es la simple supervivencia, inclusive, del propio piloto, que no va a arriesgar su vida ni la de más personas que ocupan el aparato si no está en condiciones para volar”, aseguró el titular de la cartera.