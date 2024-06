Ministro Luis Fernando Velasco descarta constituyente en el Gobierno Petro: “no vamos a meter al país en semejante vaca loca”

Por esa razón, fue tajante al afirmar que no habrá una Asamblea Nacional Constituyente y que el país no debe enfrascarse en una discusión en ese sentido. “No queremos seguir hablando de un tema que no tiene sentido. Nosotros no estamos en eso, faltando dos años no vamos a meter al país en semejante vaca loca”, dijo Velasco en entrevista con el Portal de Opinión.