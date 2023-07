“Ministros que no ejecuten, se les reducirá presupuesto”: Efraín Cepeda advierte que el Gobierno Petro sigue rajándose en ejecución

E.C.: Sí, en nuestro caso desde la independencia hemos estado revisando los temas y acompañamos algunas de las reformas, pero otras no. En el caso de las económicas, nosotros acompañamos el presupuesto adicional, el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto de 2023. Por supuesto que le vamos a dar mucho debate a ese presupuesto que se presentó porque que me sorprende la baja ejecución del Gobierno Nacional.

Tengo unas cifras, que mientras no se me desmientan, son muy delicadas. Es una ejecución a 30 de junio de solo el 16 por ciento de los cuales en inversión es como el 11 por ciento, cuando debía estar en el 50. Esos recursos no son del Gobierno Nacional, son de la gente, de los colombianos y no entiendo qué pasa.

E.C.: La tienen guardada en el banco, eso es delicado porque la gente está esperando acueductos, alcantarillados, vías terciarias, escuelas y obras. La inversión en este momento debería ser superior a los 70 billones de pesos, pero la ejecución es pírrica. La mayoría de los ministerios no han ejecutado, no han tomado con responsabilidad la necesidad de irrigar esos recursos en Colombia, en bienestar para la gente y en obras.

E.C.: Los compromisos son exactamente eso, compromisos y no es ejecución. Tampoco es cierto que meter la plata en una fiducia es ejecución. No se puede confundir una cosa con otra, necesitamos obras. Ministro que no se comprometa con la ejecución, pues no le aprobaremos el presupuesto que presentaron para 2024 porque ¿para qué? Con el Ministerio de Hacienda podemos trasladar a otras carteras que tengan el compromiso de ejecución. Quienes muestren una correcta ejecución, pues se premian con recursos y quienes no sean capaces de ejecutar, pues se castigan.