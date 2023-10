MOE alerta por inseguridad durante el calendario electoral: se han presentado 653 hechos de violencia desde que comenzó la contienda

Violencia contra candidatos persiste, pese a ‘paz total’

“Se encuentra que no necesariamente el incremento de la presencia de los grupos armados ilegales explica toda la violencia y, en particular, la violencia contra liderazgos políticos y candidaturas. Incluso, casi una tercera parte de los hechos letales contra candidaturas (30 %) no se dan en municipios con riesgos por presencia de grupos armados ilegales”, escribió la MOE en el informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales.