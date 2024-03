MOE señaló que por el momento “no hay absolutamente nada” sobre alerta de Petro de un posible fraude electoral monumental en Colombia

En esta ocasión, SEMANA habló con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien fue enfática en señalar que por ahora no “hay absolutamente nada” que permita establecer un posible riesgo de fraude electoral en el país.

Y fue más allá al indicar que no se puede hablar de fraude, cuando ni siquiera ha empezado un proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Y añadió en diálogo con SEMANA: “Es una administración que está interesada en brindar todas las garantías y de una recuperación de la confianza en esta entidad electoral. Nosotros no vemos, sobre todo cuando no ha iniciado el calendario electoral, cuando no han iniciado ni siquiera los procesos de contratación, cuando ni siquiera se ha definido cómo se va a avanzar en la organización logística de las elecciones, tecnológica de las elecciones, y cómo podemos señalar desde, ya que puede haber un fraude monumental”.