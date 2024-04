“Muy mal precedente que Gustavo Petro se tome las marchas”: sindicatos le siguen reclamando a Petro por movilizaciones del 1 de mayo

“En una fecha tan importante como esta, los trabajadores colombianos nos ratificamos en la defensa de la independencia y autonomía como el único instrumento que nos permite defendernos de los gobiernos y los patrones, respaldar lo que no nos sirva o rechazar lo que nos perjudique y movilizarnos para defender nuestros derechos y reivindicaciones”, señalaron.

Se conocen las primeras imágenes del cónclave del Gobierno que lideró Laura Sarabia porque Petro no había llegado desde ayer. Nadie sabe qué pasó

Asimismo, destacaron que en esta fecha cada año, sean o no convocados por la centrales sindicales, los trabajadores colombianos salen a las calles a movilizarse porque lo consideran su día, el de la clase obrera, y no suscritos a determinado Gobierno o sector.

“No es correcto que el presidente Petro trate de posar, de que es él el que está convocando y que los trabajadores van a salir por la convocatoria de él. No tiene ningún sentido. Los trabajadores no van a aceptar que sus marchas se comparen con las del Gobierno y con las de la oposición. Las marchas del primero de mayo son del trabajador, y el Gobierno no tiene por qué tratar de apoderarse de esas multitudes”, aseguró Orjuela, uno de los que reclamó.