Nicolás Petro, en libertad: estas son las restricciones del juez al hijo del presidente tras haber quedado libre

Atención | Nicolás Petro Burgos quedó libre y con medida de aseguramiento. No podrá salir de Barranquilla ni tener contacto con El Hombre Marlboro y El Turco Hilsaca

Urgente: Day Vásquez quedará en libertad y con medida de aseguramiento. No podrá salir del país ni participar en reuniones políticas

“En relación a la corrupción que usted participó y gestó, señor Petro Burgos, usted también se le prohíbe cualquier participación en eventos políticos”, señaló el juez, quien agregó que el hijo del presidente no podrá reunirse con las personas que están involucradas en la investigación que adelanta la Fiscalía.

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, tendrá una serie de restricciones que deberá cumplir para no afectar su libertad. | Foto: AFP

¿Cómo fue la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás petro?

“El señor Nicolás Fernando Petro aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación desconocía. Entre ellos, llamó la atención sobre lo siguiente: acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales”, leyó el fiscal Burgos durante la audiencia de imputación de cargos.

La “hora cero”

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, precisó Petro Burgos, en la audiencia que se supone definiría la medida de aseguramiento.

La coalición de izquierda reafirma su confianza en Gustavo Petro

Uno de ellos es el exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar: “Conozco a Gustavo Petro. Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera presidente de Colombia, porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales”, publicó.

Por su parte, Alexander López Montoya, expresidente del Senado, por medio de una publicación extensa, señaló que desde que conoce a Gustavo Petro, juntos han luchado por un sueño que hoy es una realidad: “Colombia pueblo amado, he puesto mi vida al servicio de nuestra libertad, de la Paz y de la justicia social, conozco a Gustavo Petro hace más de 25 años, he estado muy cerca de él y hemos librado cientos de luchas por alcanzar nuestro sueño que hoy se hace realidad con un gobierno del pueblo y para el pueblo”, añadió.

Asimismo, no puso en tela de juicio la honradez y lealtad del presidente, Gustavo Petro, precisando en qué ha sido un momento muy difícil para él y su familia: “Este momento es muy doloroso para él y su familia y puedo decirlo con tranquilidad que nuestro presidente no ha cometido delito alguno como ya hoy lo aseguran las élites, los poderes económicos, las mafias y los clanes que odian a Petro por haberle quitado los privilegios a aquellos que no han permitido que nuestro pueblo viva en paz y dignidad por más de 200 años”, puntualizó.