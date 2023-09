Estas son las primeras imágenes de Luka Samuel, el hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda

Presidente Petro rompió su silencio y se desmarcó de su hermano: “Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”

El pasado 1 de agosto, en audiencia y con la voz entrecortada, dijo: “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, precisó Petro Burgos, con la voz entrecortada, en su rápida intervención”.

Luego, en conversación con la directora de SEMANA , Vicky Dávila, Nicolás Petro ratificó que la decisión de colaborar en el proceso en su contra obedeció al bienestar que quiere para su hijo. Incluso, dejó ver que no importaba si terminaba afectada la imagen del presidente Gustavo Petro, dado que, supuestamente, habrían ingresado dineros irregulares a su campaña.

“No me voy a inmolar por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo. Bueno, seguramente esa será la noticia del día, habrá memes en las redes sociales y todo, pero sí, no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo”, expuso.