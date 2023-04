Niegan tutela de concejal de Bogotá contra Ágata, el cabildante impugnará: “que expliquen qué han hecho con los $36.000 millones”

El Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá negó la acción de tutela instaurada por el concejal del partido Nuevo Liberalismo, Juan Baena Merlano, en contra de de la Agencia Analítica de Datos (Ágata), en la que solicitaba acceso a la información financiera y presupuestal de la compañía.

El concejal Baena había instaurado la acción de tutela en contra de Ágata, toda vez que el Distrito le designó a esta entidad un presupuesto de $36.000 millones con recursos públicos de la ciudad, pero a pesar de ello la agencia se negó a responderle al cabildante cuál es su plan de inversiones en el que explicara detalladamente en qué se ha invertido el dinero.

Ágata se ha defendido asegurando que la entidad fue constituida como una sociedad comercial con régimen de derecho privado, por lo que ese tipo de información que le requirió el concejal hace parte del secreto comercial. Aún así, Ágata solicitó autorización a la Asamblea de Accionistas para enviar al Concejo de Bogotá la información general financiera y presupuestal de la compañía, la cuál, según ellos, fue enviada el lunes 27 de marzo a los concejales citantes.

Manuel Riaño, director de Ágata - Foto: Ágata

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, el concejal Baena señaló que la información compartida por Ágata es incompleta, pues siguen sin responder cuál es el plan de inversiones de la entidad, lo cual en ninguna medida hace parte de un secreto comercial, lo que deja dudas sobre en realidad qué es lo que está haciendo Ágata con los recursos que le aportó la Alcaldía de plata de impuestos de los bogotanos.

“Yo lo que les pedí fue muy sencillo, que me entregaran el plan presupuestal, pero se niegan a hacerlo. Me parece un descaro que aseguren que hasta los arrendamientos de Ágata son un secreto comercial, por Dios, lo que están es negándonos información al Concejo y eso huele muy mal”, comentó Baena.

Y agregó: “Para Ágata todo es un secreto comercial, pero resulta que un secreto comercial es aquella información que le puede restar competitividad frente a las otras personas, por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola es un secreto comercial, tan es así que ni siquiera se patenta, pero cómo me van a decir que el plan presupuestal de Ágata es un secreto comercial más aún cuando en esta compañía hay recursos públicos. En Ecopetrol, en donde también hay decenas de accionistas, toda esa información es pública”.

Juan Baena, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo. - Foto: Concejo de Bogotá

Ahora, si bien el objeto de Ágata es impulsar la toma de decisiones basadas en datos y generar soluciones analíticas para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas, para el concejal Baena todo se ha quedado en el papel.

“Ágata no está sirviendo para nada, tienen más de $36.000 millones que se están yendo en nómina, eso es un despropósito, Ágata tiene que estar analizando datos para tomar decisiones de política pública en materia de tráfico, en seguridad. Es más, Ágata explicó que el convenio que tienen con la Secretaría de Desarrollo Económico era para poner préstamos en personas que no pueden acceder a créditos con el objetivo de eliminar el gota a gota y la meta eran más de 2.000 soluciones crediticias, pero no han llegado ni a 200, entonces, qué ha hecho Ágata en dos años y medio”, puntualizó Baena.

Desde hace dos años la alcaldesa Claudia López puso en funcionamiento la Agencia de Analítica de Datos (Ágata) y hoy desde el Concejo cuestionan los pocos resultados de la entidad. - Foto: Ágata

Bajo todo este contexto, el concejal Baena cuestionó que el juez le haya negado la tutela y anunció que impugnará la decisión argumentando que él tiene derecho a hacer control político sobre los recursos públicos de la ciudad. “El juez argumentó que la tutela no era el mecanismo para pedir esa información, pero a qué otro mecanismo puedo acudir si Ágata se niega a responder las proposiciones que yo como concejal de la ciudad les envío, eso es inaudito, yo tengo jurisdicción, competencia, sobre los recursos públicos de Bogotá”, señaló.

Desde Ágata señalan que los recursos aportados a la agencia por sus socios han cumplido a cabalidad con lo descrito en el Plan de Negocios aprobado por su Asamblea General de Accionistas, superando metas de ingresos y generando eficiencias de gastos que la consolidan como una entidad con estabilidad financiera.

Y agrega: “Ágata ha generado ahorros que le permiten estar tranquila hacia el futuro y seguir cumpliendo sus propósitos. Este manejo de los recursos de Ágata no solo ha sido bueno a la luz de la administración y de sus órganos colegiados, sino que también ha sido auditado por las entidades competentes, en particular por la Contraloría de Bogotá, quien instaló una auditoría sin encontrar ninguna incidencia disciplinaria, fiscal ni penal. En otras palabras, para la Contraloría, entidad competente de velar por el adecuado manejo de los recursos públicos, el uso y los gastos de la compañía cumplen con las buenas prácticas”.

El director de Ágata, Manuel Riaño - Foto: Ágata

No obstante, los cuestionamientos del concejal Baena no paran en la poca explicación que ha dado Ágata sobre la destinación de los recursos, sino que van más allá y están relacionados también con el director de la Agencia, Manuel Riaño.

“El actual director de Ágata, Manuel Riaño, trabajó entre 2019 y 2020 para las compañías Cívico y Servinformación, empresas con las que ahora la agencia hace alianzas comerciales. Eso es muy sospechoso”, concluyó Baena a SEMANA.