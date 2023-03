Ágata pedirá autorización a la asamblea de accionistas para explicarle al Concejo de Bogotá en qué gastó $36.000 millones

La agencia señaló que busca resolver con mayor claridad las inquietudes expuestas por el Concejo de Bogotá, pero al mismo tiempo no vulnerar la reserva comercial que goza la información de Ágata.

Luego de que el concejal de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, Juan Baena, interpusiera una acción de tutela en contra de la Agencia Analítica de Datos (Ágata) ante la negativa de esta a entregar información sobre el destino que le está dando a los 36.400 millones de pesos que le dieron los bogotanos para ejecutar su misión, la entidad respondió y aseguró que pedirá autorización a la asamblea de accionistas para poder entregar la información solicitada al cabildo distrital.

“Atendiendo la solicitud del Concejo de Bogotá, respecto al acceso a la información financiera y presupuestal de la compañía, llevaremos a consideración de la Asamblea de Accionistas, que se realizará el próximo 27 de marzo de 2023, la solicitud de la entrega de la información solicitada, procedimiento necesario para divulgar esta información por ser constituida como una sociedad comercial con régimen de derecho privado”, afirmó Ágata en un pronunciamiento enviado a SEMANA.

De acuerdo con Ágata, la solicitud a la asamblea de accionistas tiene un doble propósito, por un lado, resolver con mayor claridad las inquietudes expuestas por el Concejo de Bogotá, pero no vulnerar la reserva comercial que goza la información de Ágata, producto de su régimen legal, así como de los antecedentes jurisprudenciales que lo ratifican para entidades de similar constitución.

Desde hace dos años la alcaldesa Claudia López puso en funcionamiento la Agencia de Analítica de Datos (Ágata) y hoy desde el Concejo cuestionan los pocos resultados de la entidad. - Foto: Ágata

“Es importante aclarar que Ágata le entregó al Concejo de Bogotá la información que autoriza la ley, se reitera que se llevará a consideración de la Asamblea de Accionistas entregar la información general financiera y presupuestal de la Agencia”, agregó.

La entidad indicó además que “los recursos aportados a Ágata por sus socios ha cumplido a cabalidad con lo descrito en el Plan de Negocios aprobado por su Asamblea General de Accionistas, superando metas de ingresos y generando eficiencias de gastos que la consolidan como una entidad con estabilidad financiera, predominando en su actuar la transparencia y el cumplimiento de su misionalidad”.

Así mismo, puntualizó que “Ágata ha generado ahorros que le permiten estar tranquila hacia el futuro y seguir cumpliendo sus propósitos”.

De igual manera, Ágata aprovechó para destacar que el manejo que le ha dado a los recursos ya fue objeto de auditoría por parte de los respectivos órganos de control y no se encontró observación alguna.

“Este manejo de los recursos de Ágata no solo ha sido bueno a la luz de la administración y de sus órganos colegiados, sino que también ha sido auditado por las entidades competentes, en particular por la Contraloría de Bogotá, quien instaló una auditoría sin encontrar ninguna incidencia disciplinaria, fiscal ni penal. En otras palabras, para la Contraloría, entidad competente de velar por el adecuado manejo de los recursos públicos, el uso y los gastos de la compañía cumplen con las buenas prácticas”, señaló la Agencia de Analítica de Datos de Bogotá.

Este pronunciamiento por parte de Ágata, se da luego de la tutela que instauró el concejal Baena, precisamente ante la negativa de Ágata de presentarle al Concejo información sobre su situación financiera.

Juan Baena, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo. - Foto: Concejo de Bogotá

“¿Qué hace Ágata con la plata? No sabemos por qué se niega a entregarle al Concejo de Bogotá la información referente a su planeación presupuestal diciendo que es privada. A sabiendas de que la Agencia es una sociedad de economía mixta vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, creada con recursos públicos de entidades como la ETB, el Grupo de Energía Bogotá, Catastro Bogotá, Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, lo que faculta al Concejo para hacerle control político”, afirmó Baena.

Según el concejal, el actual director de Ágata, Manuel Riaño, trabajó entre 2019 y 2020 para las compañías Cívico y Servinformación, empresas con las que ahora la Agencia hace alianzas comerciales. Frente a este punto en especial, Ágata no se pronunció.

El director de Ágata, Manuel Riaño - Foto: Ágata

“No sabemos mucho más por qué nos niegan el acceso a la información que solicitamos y eso me genera preocupación y dudas. Me sorprende que cuando le preguntamos a la Agencia Analítica de Datos sobre su planeación presupuestal, nos responda que esa información es privada y que no puede enviarla a un Concejal en el marco de un debate de control político”, resalta Baena.

A través de la proposición 026 de 2023, aprobada por el Concejo de Bogotá, se le preguntó a la Agencia por su presupuesto, sobre qué indicadores están cumpliendo, sus costos, ingresos y gastos, para saber en qué se usan los miles de millones de pesos en recursos públicos que Ágata administra.

Baena asegura que tampoco le respondieron al Concejo sobre si trabajan o no con la academia, el sector privado o la comunidad y que lo que sí respondieron es que uno de sus grandes logros es “responder derechos de petición”.

“Nos están ocultando información. Por eso interpuse una Acción de Tutela para proteger el derecho fundamental de petición que la Agencia vulneró al no entregar información presupuestal en el marco de un debate de control político. Algo muy grave y que levanta sospechas innecesarias”, concluyó el concejal del Nuevo Liberalismo.