Interponen tutela en contra de la Agencia de Analítica de Datos de Bogotá para que explique en qué se gastó $36.000 millones

El concejal de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, Juan Baena, interpuso una acción de tutela en contra de la Agencia Analítica de Datos (Ágata) ante la negativa de ésta a entregar información sobre el destino que le está dando a los 36.400 millones de pesos que le dieron los bogotanos para ejecutar su misión.

“¿Qué hace Ágata con la plata? No sabemos porque se niega a entregarle al Concejo de Bogotá la información referente a su planeación presupuestal diciendo que es privada. A sabiendas que la Agencia es una sociedad de economía mixta vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, creada con recursos públicos de entidades como la ETB, el Grupo de Energía Bogotá, Catastro Bogotá, Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, lo que faculta al Concejo para hacerle control político”, afirmó Baena.

Según el concejal, el actual director de Ágata, Manuel Riaño, trabajó entre 2019 y 2020 para las compañías Cívico y Servinformación, empresas con las que ahora la Agencia hace alianzas comerciales.

El director de Ágata, Manuel Riaño - Foto: Ágata

“No sabemos mucho más porque nos niegan el acceso a la información que solicitamos y eso me genera preocupación y dudas. Me sorprende que cuando le preguntamos a la Agencia Analítica de Datos sobre su planeación presupuestal, nos responda que esa información es privada y que no puede enviarla a un Concejal en el marco de un debate de control político”, resalta Baena.

A través de la proposición 026 de 2023, aprobada por el Concejo de Bogotá, se le preguntó a la Agencia por su presupuesto, sobre qué indicadores están cumpliendo, sus costos, ingresos y gastos, para saber en que se usan los miles de millones de pesos en recursos públicos que Agata administra.

Baena asegura que tampoco le respondieron al Concejo sobre si trabajan o no con la academia, el sector privado o la comunidad y que lo que sí respondieron es que uno de sus grandes logros es “responder derechos de petición”.

“Nos están ocultando información. Por eso interpuse una Acción de Tutela para proteger el derecho fundamental de petición que la Agencia vulneró al no entregar información presupuestal en el marco de un debate de control político. Algo muy grave y que levanta sospechas innecesarias”, concluyó el concejal del Nuevo Liberalismo.

Juan Baena, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo. - Foto: Concejo de Bogotá

Más reparos a Ágata

Los reparos a la Agencia de Analítica de Datos no paran ahí, pues desde el Concejo, en el marco de un debate de control político, otros cabildantes también lanzaron fuertes cuestionamientos a la entidad. Para la concejal Marisol Gómez, Ágata está desconectada de los grandes problemas de Bogotá.

Gómez lamentó que cuando se dio el lanzamiento de Ágata, la promesa fue que la agencia iba a utilizar la tecnología y los datos para enfrentar problemas como la inseguridad, la corrupción, la movilidad y que incluso iba a servir para prevenir inundaciones. “En ese momento me pareció que la alcaldesa estaba sintonizada con las necesidades reales de la ciudad. Y termino este debate con un sabor agridulce porque me voy viendo que efectivamente esas prioridades no están ni siquiera en las proyecciones inmediatas de Ágata”, reclamó la concejala del Nuevo Liberalismo.

Aclaró que no ignora que la agencia tiene avances en la lucha para combatir el gota a gota, pues desarrolló para la Secretaría de Desarrollo Económico un scoring de riesgo alternativo, es decir, una herramienta para determinar la capacidad de pago de microempresarios que tienen dificultades para acceder a créditos formales.

Concejal Marisol Gómez - Foto: Concejo de Bogotá

“No menosprecio los avances con los microcréditos ni con las clasificaciones de las PQRS (Preguntas, Quejas, Reclamos y Solicitudes) de ciudadanos que llegan a la Alcaldía, pero no me parece que una agencia analítica de datos que nace con unas promesas (ocuparse de la seguridad y la movilidad), hoy esos temas tengan un lugar tan insignificante en este momento”, sostuvo Gómez.

La concejala pidió a los accionistas de Ágata (ETB, Grupo Energía Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación) que reenfoquen el trabajo de la agencia y que esta sirva para lo que fue creada, que Ágata ponga su corazón en los grandes problemas de Bogotá.