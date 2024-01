“No hay cómo poner un policía o un soldado en cada metro de la ciudad”: secretario de Seguridad de Bogotá

De acuerdo con el funcionario, la transformación de las estrategias es necesaria teniendo en cuenta que Bogotá no tiene cómo ubicar un uniformado en cada rincón de la ciudad y es pertinente redistribuir mejor los recursos humanos existentes.

“Puedo decir con completa seguridad, aunque puede ser muy impopular que lo diga, no hay cómo poner un policía o un soldado en cada metro de la ciudad, esa no sería una ciudad segura; lo sería aquella ciudad en la que el comportamiento de los ciudadanos, de los privados, de las instituciones, esté coordinada de manera tal que los criminales no tengan espacio”, sostuvo el secretario Restrepo.