“No he dicho que no puedan trabajar”: Gustavo Bolívar sobre uribistas en cargos del Estado

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó este lunes al senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien en los últimos días ha llamado la atención sobre funcionarios del Gobierno que anteriormente criticaban al presidente Gustavo Petro y a otros líderes del Pacto Histórico.

“Esos uribistas fanáticos, que decían ‘por ese guerrillero no voto’, deberían tener una gota de dignidad y no seguir lagarteando puestos en un gobierno ‘comunista’ ‘castrochavista’”, dijo Bolívar en días pasados.

Valencia manifestó que la postura de Bolívar es de un “sectarismo miedoso” y denunció una persecución contra los uribistas.

“Lo del senador Gustavo Bolívar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el Presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso. Diálogo y amnistía para criminales y persecución para los uribistas”, señaló Valencia.

En respuesta, Bolívar manifestó que él no ha dicho que los uribistas “no puedan trabajar” en el Estado. Señaló que les ha pedido a ellos que, si consideran a los de Pacto Histórico como “narcos”, “comunistas” y “guerrilleros”, renuncien a sus cargos.

No he dicho que no puedan trabajar. Les he pedido que si nos consideran narcos, guerrilleros, mafiosos, comunistas, pues que tengan dignidad y renuncien. Pero como les encanta mamar de la teta del Estado, nio les importa. No tienen verguenza. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 24, 2022

“No he dicho que no puedan trabajar. Les he pedido que si nos consideran narcos, guerrilleros, mafiosos, comunistas, pues que tengan dignidad y renuncien. Pero como les encanta mamar de la teta del Estado, no les importa. No tienen vergüenza”, manifestó el congresista.

“Quien comete delitos es criminal, no promotor de paz y convivencia”, le dice la senadora uribista Paloma Valencia a Gustavo Bolívar

Valencia también cuestionó este lunes a Bolívar por buscar otra posibilidad para el tratamiento a los detenidos y judicializados de la “primera línea”.

“¿Entonces retiran los artículos no porque escuchen a la ciudadanía que no quiere impunidad para el vandalismo de la primera línea sino para meterlo en otra parte? Qué tal como disfrazan: quien comete delitos es criminal, no promotor de paz convivencia y participación”, aseguró la senadora de Centro Democrático.

El senador del Pacto Histórico anunció que en las próximas horas presentará una proposición en el Congreso para incluir otro artículo que propone que esas personas privadas de su libertad puedan ser “promotores paz, convivencia y participación ciudadana”.

La idea de Bolívar surgió luego de que el Gobierno anunciara que eliminó un punto del proyecto que prorroga y modifica algunos aspectos de la Ley 418 o de orden público y que facultaba al presidente Gustavo Petro para que los condenados por esos hechos recibieran un indulto por parte del mandatario, una idea que despertó polémica en todos los sectores y que fue calificada como un ‘mico’ desde las bancadas de oposición.

El anuncio molestó a Bolívar, quien se mostró en contra de esa decisión. “No estoy de acuerdo con el retiro de los artículos que buscan la libertad de las personas que participaron en el estallido social, muchas de ellas detenidas injustamente”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

Ante esto, anunció que buscaría alternativas para sacarlos de prisión. “Sé que se buscará el indulto en una ley aparte, pero indigna que partidos que presionaron esto tienen corruptos en sus filas que han gozado de impunidad toda la vida”, afirmó el senador del Pacto Histórico.