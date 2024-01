María Isabel Urrutia se lava las manos por Juegos Panamericanos y confirma que irá a juicio: “No me voy a asilar en una embajada”

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber sido ministra? ¿No era mejor quedar como una grandiosa deportista?

MARÍA ISABEL URRUTIA: Es que sigo siendo la grandiosa deportista, sigo teniendo el cariño de los colombianos que se han dado cuenta de mi honestidad y el respeto por el deporte. No me arrepiento. Si me toca volver a ser ministra, si me dicen que me vaya a un pueblo lejano a hacer deporte, vuelvo y lo hago.

SEMANA: Si le piden que sea nuevamente ministra, ¿lo haría?

M.U.: Si me piden volver a ser ministra miraría unas condiciones y lo volvería a hacer, porque ya conozco cómo es el tema en el ministerio. Conozco cómo funciona el deporte y no me da miedo. Hay dificultades, a veces la política es más difícil que lo social.

SEMANA: ¿Cómo cree que le fue como ministra, porque para el país no le fue bien en el gobierno?

M.U.: A mí sí me fue bien, porque logré destrabar los Juegos Deportivos Nacionales, los Juegos Panamericanos -le metimos presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, buscamos a nivel internacional cooperantes para ese tema-, pero salgo yo del Ministerio y no puedo seguir trabajando.

María Isabel Urrutia Ministra del Deporte Bogota agosto 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Usted dice que destrabó los Juegos Panamericanos, pero no se harán en Colombia. El país perdió la sede.

M.U.: Los destrabé porque con Hacienda y Planeación nos sentamos, hablamos con el presidente Gustavo Petro, porque no tenían presupuesto. Y el contrato no era favorable para Colombia. El tiempo me dará la razón. Eso lo hicimos. La gente dice que el Presidente no quería los juegos y es la mentira más grande del mundo. De pronto, él lo dijo en campaña, pero le explicamos y él entendió. En lo único que él no estuvo de acuerdo fue en la Fórmula 1, porque es muy costosa para el país y es muy privada. Pero el presidente siempre estuvo de acuerdo con los Panamericanos. Él autorizó 225.000 millones de pesos, pero yo salgo antes de empezar a ejecutar el presupuesto. Llega la nueva ministra, que tenía que seguir la labor que yo venía haciendo, se la expliqué, le conté qué pasaba, le entregué el informe. No puedo hacer más.

SEMANA: ¿A quién se le responsabiliza de que Colombia haya perdido los Juegos Panamericanos?

M.U.: Los Juegos los dan en el 2021, había que hacer una adición presupuestal e iniciar a hacer un Conpes. Y, en el 2022 colocarle presupuestos. Alguien me dijo ‘es que hay 84.000 millones de pesos’, pero no eran para los Juegos Panamericanos, eran para el Ciclo Olímpico y la preparación de los deportistas. La mayoría de esa plata se trasladaba al Comité Olímpico Colombiano. Había que hacer un rubro especial con un Conpes, yo no podía hacerlo en el 2022, porque yo estaba terminando el presupuesto y el Plan de Desarrollo del gobierno anterior. En el 2023 hicimos todo el trabajo, lo metimos en el presupuesto y empezamos a trabajar el Conpes. Pueden preguntar en Hacienda, Planeación, quedaron 225.000 millones de pesos para los juegos.

SEMANA: ¿Es decir, los dineros no los ejecutó su sucesora Astrid Rodríguez?

M.U.: No puedo condenar a nadie porque no sé por qué no hicieron el conpes, no buscaron la autorización. Es que el Gobierno nacional si no le pide permiso a Hacienda, no puede ejecutar nada. No sé si lo pidieron, porque yo me fui del Gobierno, salí a descansar al exterior y llegué en diciembre.

La Procuraduría visitará este martes los ministerios de Deporte y Hacienda, tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. | Foto: Semana/Colprensa/Minhacienda

SEMANA: Lo que dice el Gobierno Duque es que ustedes estaban advertidos de los Juegos Panamericanos.

M.U.: No señor, han hablado tanta paja, tanta mentira. Aquí la única verdad son los resultados de los deportistas, de nosotros como entrenadores, de los que luchan y los patrocinadores. La dirigencia deportiva no funciona para eso. Si usted lee el contrato que existe entre Panam Sports y la ciudad -porque no está ni el Gobierno-, quienes tendrían que responder son el Comité Olímpico Colombiano y Panam Sport.

SEMANA: Pero el gobierno Duque publicó el acta de empalme y ahí se habla de los Juegos Panamericanos. Está la advertencia.

M.U.: No, el presidente Petro dijo que todos los que quisieran ir a los empalmes fueran. En el de deporte llegó una persona de Barranquilla y preguntó a la exviceministra, Daniela Maturana, dónde estaban los recursos. Me acuerdo de ese momento, tuvieron un rifirrafe. Yo tuve que meterme y decirles ‘bueno, eso no es para que estemos peleando aquí’. A mí me han dicho que se reunieron con el grupo de empalme, no sé con qué grupo de empalme, a mí no me llamaron a esa reunión. Yo, como coordinadora de empalme, nunca me di cuenta de los Juegos Panamericanos.

SEMANA: Pero usted firmó el acta.

M.U.: Sí, está mi firma porque fue lo que habló todo el mundo, es el acta del día, pero no es que nosotros nos hayamos sentado a hablar del tema. Había 480 personas y todo lo hicimos en el Ministerio del Deporte.

SEMANA: Insisto, en el acta se habla de los Juegos Panamericanos…

M.U.: Sí, porque una de las personas que participó preguntó. Yo, en ese momento, no era la llamada a explicar, era el Gobierno pasado que estaba allí. Cuando ya me doy cuenta, empiezo a revisar dependencia por dependencia y nos damos cuenta que hay un compromiso. Y quiero hacer una claridad: la responsabilidad de pagar el Fee no es del Estado colombiano sino de la ciudad como tal.

Presidente Petro. cumbre para salvar los Juegos Panamericanos | Foto: Presidencia

SEMANA: Se ha dicho que usted miente, porque inicialmente afirmó que no conocía los Juegos Panamericanos y aparece el acta donde se advierte el tema.

M.U.: No queda claro, un ciudadano preguntó y eso quedó en el acta, porque se dice todo lo que se expresa en el empalme.

SEMANA: Pero ojo, en el acta de empalme se lee: ‘objetivo de la reunión, realizar la presentación del empalme de Juegos Panamericanos al equipo coordinador designado por el señor presidente electo (...)’.

M.U.: No, no sé si es un corte y pegue. Nunca me reuní, si quieren puedo hacer cara a cara con el Ministro de Hacienda, con Maturana, nunca nos sentamos para aclarar ese tema. Si a mí me llaman a aclarar yo les digo que no, yo conozco cómo funciona el movimiento olímpico.

SEMANA: Pero repito, usted firmó ese documento de empalme.

M.U.: Es un acta de empalme general.

SEMANA: ¿O usted no escuchó?

M.U.: No, yo estuve presente desde inicio hasta el final. No es que no haya escuchado. Yo firmé las actas generales de empalme, con esas no tengo ningún inconveniente, pero que en el empalme nos hayamos sentado para definir única y exclusivamente lo de Juegos Panamericanos, no señor.

SEMANA: A usted, en parte, le atribuyen la pérdida de los Juegos Panamericanos. ¿Qué opina?

M.U.: No señor, porque los Juegos Panamericanos nunca tuvieron recursos. En el presupuesto del 2023 se metieron los recursos, yo salgo antes de que se empiece a ejecutar el presupuesto. Yo puedo responderle a usted hasta el 7 de marzo de 2023. De ahí en adelante que responda a quien le corresponda, no tendría porqué hacerlo.

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber llegado a la política?

M.U.: Jamás me arrepentiré, seguiré trabajando. He obrado con honestidad y respeto a lo público y la dirigencia deportiva.

SEMANA: ¿Qué responde a quienes la llaman “corrupta”, porque está investigada e imputada por la Fiscalía por la firma de contratos a su salida del Ministerio del Deporte?

M.U.: Me imputó cargos la Fiscalía, tengo juicio en la Corte (Suprema) el 15 de febrero, no fue por corrupción sino por haber firmado unos contratos de prestación de servicios que eran necesarios, porque el Ministerio del Deporte no podía quedar sin funcionarios, porque solo de planta había 66.

SEMANA: ¿No le preocupa un juicio ante la Corte Suprema?

M.U.: Jamás, porque en el Ministerio había personas que ganaban más que el ministro, que el viceministro y antes bajé la nómina. Tengo mi tranquilidad y la conciencia limpia. Ahí no hay ni un amigo mío, eran los mismos funcionarios que venían trabajando en el Mindeporte.

SEMANA: En ese juicio pueden dictarle medida de aseguramiento, por ejemplo.

M.U.: No, cuando me imputaron no me la pidieron porque no hay detrimento patrimonial. Antes hay una ganancia para el Estado, porque bajamos el valor de la nómina.

SEMANA: ¿Ha vuelto a hablar con Gustavo Petro?

M.U.: No, he estado en otras cosas, no he tenido tiempo de hablar con el Presidente.

SEMANA: ¿Le han ofrecido alguna embajada?

M.U.: No me voy a asilar para que digan que me fui de Colombia para no responder. Si hoy me dijeran ‘váyase para un puesto en el gobierno Petro’, no lo recibiría por honestidad y respeto. Recibiría cualquier otro puesto menos una embajada. Por fortuna soy una mujer pensionada, trabajé desde los 13 años, mis padres me enseñaron a trabajar, tengo 58 años, gozo de mi pensión y aprendí a vivir contenta.

SEMANA: Es decir, ¿no se va a asilar para que especulen que se voló de Colombia?