“No ofrece ninguna garantía para construir acuerdo de paz alguno”: la crítica de John Milton Rodríguez a Otty Patiño como jefe negociador con el ELN

El excandidato aseguró que es soberbio al no reconocer el error del Gobierno al anunciar el cese al fuego bilateral con esa guerrilla.

El excandidato presidencial John Milton Rodríguez cuestionó la ideoneidad de Otty Patiño como jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN. Dijo que es soberbio y que no reconoce errores tras el revés que sufrió el Gobierno luego de que la guerrilla dijera que no se ha concretado ningún cese al fuego.

“Escuchando a Otto (sic) Patiño, jefe negociador del gobierno Gustavo Petro, no queda duda que la soberbia que evidencia al no reconocer el error de anunciar un cese al fuego bilateral, no ofrece ninguna garantía para construir acuerdo de paz alguno... ¡lamentable!”, aseguró el líder de Colombia Justa Libres.

Jefe negociador del gobierno @petrogustavo no queda duda que la soberbia que evidencia,al no reconocer el error de anunciar un cese al fuego bilateral, no ofrece ninguna garantía para construir acuerdo de paz alguno.. lamentable!! — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) January 4, 2023

En las últimas horas Patiño, aunque no reconoció un error por parte del Gobierno o del presidente Gustavo Petro, aseguró que todo lo que pacte con el ELN primero tiene que ser acordado en la mesa de negociación.

El jefe negociador con el ELN publicó un comunicado en el que señaló que la declaración que hizo Petro el pasado 31 de diciembre tenía la intención de acortar los tiempos en esa negociación y buscar espacios de conversación política.

Patiño afirmó que entiende el anuncio del cese al fuego bilateral del presidente Petro como un llamado de las comunidades en las regiones para que acabe la violencia en esos territorios. “Esta propuesta de cese al fuego es el primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro”, afirmó el jefe negociador de esos acuerdos.

Otty Patiño ha sido el encargado de liderar la mesa de diálogo con el ELN en Caracas, Venezuela. - Foto: SEMANA

Asimismo, dijo que celebra la decisión del ELN de examinar los términos para que sea posible un cese al fuego bilateral en el próximo ciclo de diálogos. “Tengo la seguridad de que nuestra Fuerza Pública estará a la altura del mandato constitucional que establece que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento y que su razón de ser es la defensa de las comunidades y la protección de quienes se acojen a este clamor de cese al fuego”, aseguró Patiño.

Precisamente, una de las polémicas que se generó, además del anuncio del ELN desmintiendo al presidente Gustavo Petro, es que la Fuerza Pública tampoco tenía pleno conocimiento de este anuncio y de las instrucciones que debían seguir.

Desde distintos sectores, además de criticar al presidente Gustavo Petro por su anuncio, algunos han cuestionado el anuncio que hizo el jefe negociador con el ELN.

“El jefe negociador del Gobierno, miembro del M-19, Otty Patiño, remata con un comunicado confuso, lleno de lugares vacíos y es nuevamente el ELN quién fija las posiciones en la mesa. El Gobierno tiene que dar respuestas claras y rápidas”, aseguró el congresista Hernán Cadavid del Centro Democrático.

Luego de la polémica que se generó por los mensajes confusos, el Gobierno se reunió en las últimas horas en la Casa de Nariño. Allí conversaron el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Alfonso Prada, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Este miércoles 4 de enero, el ministro Prada aseguró que se tomó la decisión de suspender el cese al fuego bilateral que se había anunciado con esa guerrilla y que esa posibilidad será discutida en el segundo ciclo de diálogos que se llevarán a cabo en México en las próximas semanas, como ya lo había anunciado en su comunicado Patiño.

“Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo del protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a que declarará una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades, de mantener el cese bilateral y la no violencia”, aseguró el ministro del Interior.