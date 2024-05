“No tiene ningún elemento que aportar porque lo que dice no ocurrió”: ministro Velasco responde a declaraciones de Olmedo López

El ministro, quien es la ficha clave del presidente Petro en el Congreso de la República, sostuvo la hipótesis de que el exdirector de la UNGRD no tiene pruebas para demostrar las afirmaciones en las que lo señala de comprar congresistas.

“Desde el principio, cuando comenzó este debate, di la cara y le dije al país que Olmedo estaba mintiendo. Él no tiene ningún elemento que aportar porque, como lo que él dice no ocurrió, no puede demostrarlo, y cuando ya se confronta ante la justicia que le va a pedir circunstancias de modo y lugar, que le va a preguntar cuándo, en dónde, con quiénes, qué día, entiende que una mentira es muy difícil sostenerla y prefiere guardar silencio”, afirmó el ministro del Interior.