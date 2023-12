Nuevas denuncias de supuesto maltrato laboral en Artesanías de Colombia: “He experimentado un acoso constante por parte de ustedes, mis jefes”

Esta revista conoció una de las pruebas más contundentes. Se trata de una carta de renuncia que envió una trabajadora a Mejía, en la que reitera que ya había hecho la solicitud de salir de la entidad por los malos tratos de uno de los directivos. Dice que no le habían aceptado la renuncia, porque no estaban de acuerdo con los motivos que exponía.

“Esta elección ha sido objeto de una cuidadosa reflexión y consideración, y ha sido tomada después de una profunda evaluación de mi estado actual de embarazo, debido a que he presentado múltiples amenazas de aborto y que se considera mi embarazo de alto riesgo”, dice uno de los apartados de la carta de la persona. SEMANA se abstiene de revelar algunos datos como el nombre, cargo y otros detalles del caso para evitar afectaciones a la persona.

Allí reitera su renuncia irrevocable y recuerda que ya había enviado comunicaciones anteriores que no fueron atendidas.

“Es importante destacar que, durante el mencionado período, he experimentado un acoso constante por parte de ustedes, mis jefes directos, además de presión por parte de la Subgerente Administrativa, Sara Sastoque, para entregar por escrito la renuncia que había dado verbalmente el 15 de septiembre (...) presión que culminó el 20 de septiembre cuando entregué la segunda carta”, dice el texto entregado.

“Con respecto a la solicitud de José Rafael Vecino, de enviarle a usted pruebas de mi viaje, como también modificar mi carta de renuncia para ser aceptada, me permito remitirlos al Código Laboral colombiano que rige a los empleados oficiales donde la carta de renuncia el 19 de septiembre es suficiente para informar mi retiro y no está sujeta a aceptación, pues no soy empleada pública como ustedes”, aseguró la mujer.