Alicia Mejía, experta en moda, denuncia maltrato laboral por parte de la gerente de Artesanías de Colombia: “Hay gente que ha terminado en la clínica”

Sin embargo, asegura que ella ha tenido que convertirse en esa voz de denuncia porque al interior de Artesanías muchas personas tienen temor de hablar. “A la gente le da miedo. Yo de alguna manera que ya estoy más allá del bien y del mal, me han pedido que me vuelva su voz y sea capaz de transmitir lo que ellos por terror, no temor, ¡terror!, no se atreven a denunciar”, aseguró Mejía.