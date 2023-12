Ojo: Petro arremetió desde el Puerto de Buenaventura: “Salen buques cargados de cocaína, dirigiendo la operación funcionarios públicos”

“Yo le he pedido, y ha sido la estrategia de seguridad fundamental, que centremos el esfuerzo, no en cómo un joven consumidor es llevado a un calabozo, eso no le hace ni cosquillas a los narcotraficantes ”, sostuvo Petro.

Y por último aseguró: “Toneladas, no dosis personales, no hay que confundir una cosa con la otra. La dosis personal es del individuo, si le gusta o no le gusta, y hay que ayudarlos con el médico y la médica para que esos consumos no se vuelvan nocivos al ser humano. Pero al narcotráfico hay que incautarles unas toneladas de cocaína, de donde salen las grandes riquezas, con que va incluso despojando al campesinado de Colombia de sus tierras”.