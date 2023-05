Para el presidente Gustavo Petro hay quienes quieren “derribar al Gobierno” y “dividir el Ejército”

El pasado 10 de mayo, cientos de exmilitares decidieron protestar en la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad de Bogotá. Sus motivaciones eran diferentes, pero todas apuntaban en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, en medio de dichas manifestaciones, se conocieron las declaraciones a La W Radio del exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore), el coronel (r) John Marulanda, que no pasaron desapercibidas, puesto que según el presidente Petro, sugirió un golpe de Estado, refiriéndose a lo ocurrido en Perú entre las reservas y el expresidente Pedro Castillo, señalando que en ese país lograron “defenestrar a un presidente corrupto”.

Cabe recordar que en su momento la fiscal general del Estado de Perú, Patricia Benavides, hizo una denuncia constitucional contra Pedro Castillo ante el Congreso por presuntos delitos como tráfico de influencias, colusión agravada y corrupción. Incluso, Castillo en su momento afirmó que estaba sufriendo una persecución política, que según él era una “nueva modalidad de golpe de Estado”.

Pedro Castillo, presidente de Perú, enfrenta cinco investigaciones por corrupción. - Foto: Andres VALLE / ANDINA / AFP

Sin embargo, en diciembre de 2022 fue destituido de su cargo y detenido.

¿Golpe de Estado?

Y con este contexto, en las últimas horas -a través de su cuenta oficial de Twitter-, el presidente Petro no dudó una vez más en pronunciarse sobre lo que sería la búsqueda de un sector por “derribar el Gobierno”.

“La visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de Estado con ella como protagonista, las palabras de Andrés Pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente Lasso en su defenestración por el Congreso del Ecuador, porque eso mismo se hará contra presidentes de izquierda en otros países y las reuniones para construir la conspiración llamada “acero diluido” muestran que no estamos ante las palabras de un loco, sino ante una realidad: los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción no quieren que el próximo fiscal ternado por el Gobierno acabe la corrupción. El camino es derribar el Gobierno”, escribió.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

El mandatario también aseguró que “alistan los dineros para la comisión de acusaciones, tratan de dividir el Ejército, para ver si los soldados que arriesgan sus vidas salvan los exoficiales retirados que se ligaron al narcotráfico y el genocidio”.

Sin embargo, indicó que “el Ejército de Colombia está unido en la lucha contra las economías ilegalizadas y contra la corrupción, quiere la paz y la Constitución”.

Sin duda alguna, escribió sobre lo que su Gobierno plantea dentro de la justicia social, para el empresariado, “que tiene una senda de crecimiento sostenible. Además, el campesinado sabe que abrimos el camino de la reforma agraria en su favor, el pueblo trabajador sabe que vamos a mejorar sus condiciones laborales”, refiriéndose esto último a la reforma laboral.

De ahí que finalizara su mensaje negando que en Colombia “pasará lo del Perú” porque “vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la Paz”, concluyó.

Federico Gutiérrez. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

No obstante, opositores del gobierno como Federico Gutiérrez también rechazaron un supuesto golpe de Estado:

“Yo rechazo de forma categórica cualquier alusión que pudiera llegar a hacer alguien con relación a un supuesto golpe de estado al Presidente Petro. Quien solo se atreva a mencionarlo, les da el poder de inventarse uno y así quedarse en el poder. Por nada del mundo sería justificable ni siquiera una simple mención. La Democracia y la constitución se respetan. Eso sí, espero que Petro también lo haga y sea claro con el país y diga si piensa quedarse en el poder más allá de los 4 años de su gobierno”, escribió.