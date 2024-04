Pedro Flórez, el senador del petrismo que cuida los intereses de Euclides Torres. Este proyecto que impulsa beneficiaría al polémico empresario

Pero el aterrizaje de Flórez en el Legislativo no es coincidencia y entró a la lista del Pacto Histórico, según Nicolás Petro, por presión de Armando Benedetti, quien consiguió que quedara en un buen lugar de la lista. Su inclusión generó incomodidad porque no es una persona de izquierda, ni mucho menos de la línea progresista de Petro. Con el tiempo se ha conocido que su llegada tenía únicamente la intención de que Euclides Torres financiara la campaña Petro Presidente, como lo ha dicho Nicolás.

En todo caso, lo que está haciendo el senador Pedro Flórez no constituye ninguna ilegalidad porque sencillamente está tramitando un proyecto de ley y ha tenido el respaldo de sus colegas en las discusiones. El asunto de fondo sería ético porque al ser tan cercano al clan Torres debería estar impedido. No obstante, como no existe una relación comercial entre él y Euclides Torres, ha dicho que no tiene problema alguno para seguir adelante.