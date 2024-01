Petro aclaró que los únicos helicópteros que están en tierra son de fabricación rusa, los demás “están atendiendo incendios forestales”

“Eso es un problema internacional que no podemos solucionar, lamentablemente, porque tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. nosotros no quisimos mover esos helicópteros hacia la guerra, ni del lado ucraniano ni del lado ruso”, sostuvo Petro.

“Entonces, ese tema no tiene que ver en este momento, no lo podemos resolver, no está en nuestras manos. el resto de la flota que tiene que ver con otras tecnologías está allí. los helicópteros siempre necesitan mantenimiento. en un uso de tres, cuatro días tiene que pasar a mantenimiento rutinario, es decir, la flota no puede estar permanentemente en el aire, empezaría a caer”, insistió.