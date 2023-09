Petro defendió marcha campesina con pulla incluida: “decir que porque se movilizan les vamos a comprar armas. ¿En qué mundo viven?”

Así fue el violento choque entre la ministra de Agricultura y el periodista Luis Carlos Vélez: ella lo señaló de cosas “peligrosas”, que no dijo, y él le cerró el micrófono de La FM

Contexto: Así fue el violento choque entre la ministra de Agricultura y el periodista Luis Carlos Vélez: ella lo señaló de cosas “peligrosas”, que no dijo, y él le cerró el micrófono de La FM

“¿Usted de dónde saca eso? Perdóname. Es una pregunta. Pero dígame, ¿de dónde saca usted de eso? Es una pregunta. Es una pregunta tendenciosa. Aquí nadie está hablando de eso. Y aquí me parece totalmente descabellado que se esté generando una estigmatización del movimiento campesino señalando lo de un movimiento armado. Realmente no puedo contestarte porque me parece una pregunta tendenciosa”, respondió la ministra.