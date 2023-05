“Petro es un auténtico indeseable a quien no se le debe, por ningún motivo, blanquear la imagen”: José Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox

SEMANA: ¿Por qué toman la decisión ustedes, los diputados de VOX, de salirse del recinto de sesiones cuando llega Gustavo Petro?

José Figueredo (J. F.): Alguien en el Parlamento Nacional, en la Soberanía Nacional Española, tiene que dejar claro que a los terroristas, asesinos y a quienes colaboran con la destrucción de las libertades, no se les puede agasajar ni rendir honores de Estado. Gustavo Petro participó en delitos de sangre con el M-19, ha subvertido el orden público en Colombia y actualmente es un instrumento en manos del Foro de São Paulo y el Cartel de Puebla, que a lo que se dedican es a subvertir el orden en toda América. Y esa acción política en España no es más que un intento de lavar su imagen para conceder su último objetivo: eliminar las libertades en América. Y, ante esa situación, alguien tiene que protestar y el único que protestó fue Vox.

SEMANA: ¿Fue una salida planeada?

J. F.: Claro, sabíamos porque la visita de Gustavo Petro a Madrid estaba anunciada desde hace un tiempo. El día antes, el Foro de Madrid –la unión de todos los parlamentarios, defensores auténticos de la libertad–, había dirigido una carta al Parlamento Nacional Español, donde pedía que se revisara la decisión de la visita de Gustavo Petro. Esta carta merece ser leída porque está claro por qué Petro es un auténtico indeseable a quien no se le debe, por ningún motivo, blanquear la imagen. Muchos de los parlamentarios de Vox somos firmantes de esa carta. En los momentos previos a la visita de Petro se decide que no podemos colaborar con ello. Por eso, decidimos salirnos.

SEMANA: ¿Es la primera vez que ocurre o ya habían protestado de la misma forma con la visita de otros presidentes?

J. F.: Es la primera ocasión. Nunca jamás habíamos tenido una visita de alguien tan enemigo de la libertad como Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Ustedes en Vox ven a Petro como un líder de izquierda radical o moderada?

J. F.: Petro no es ni de izquierda ni no izquierda, es enemigo de la libertad. El objetivo del presidente es convertir a Colombia en una narcodictadura al estilo de Venezuela y Cuba. Eso no se puede calificar como de izquierda o derecha. Es un liberticida, cuyo único objetivo es atacar las libertades individuales.

El presidente Gustavo Petro junto con los reyes de España y su esposa, Verónica Alcocer. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿Cómo evaluó la visita de Petro a España esta semana?

J. F.: Me parece nefasta. El Gobierno de España está colaborando con alguien cuyo único objetivo es eliminar las libertades del pueblo en América. Es una actitud deleznable del Gobierno español.

SEMANA: ¿Por qué molesta que el presidente Petro haya recibido la Orden de Isabel La Católica?

J. F.: Es una vergüenza absoluta. Petro, en todos los discursos, vomita odio contra todo lo español. Es absolutamente irrazonable que se le conceda ninguna orden y ningún tipo de reconocimiento. Y menos, el reconocimiento de Isabel La Católica. Es una forma de atacar la figura de la propia Isabel La Católica.

SEMANA: Entonces, ¿por qué el Gobierno de España le concedió ese reconocimiento?

J. F.: El Gobierno de Pedro Sánchez no está más que buscando una proyección internacional del presidente Sánchez. Sabe que en España tiene los días contados y lo único que está intentando es conseguir algún asiento o un cargo en una organización internacional.

Verónica Alcocer, Gustavo Petro, Felipe VI y Letizia Ortiz. - Foto: Foto: Afp

SEMANA: ¿Por qué cree que el Partido Popular (conservador), se quedó en el hemiciclo para escuchar a Petro y no se salió?

J. F.: No solo se quedó, sino que le aplaudió. En el fondo, quienes no se atreven a dar el paso y señalar a los criminales, en el fondo, son cómplices de ellos.

Gustavo Petro en España. - Foto: Cortesía: Presidencia de la República

SEMANA: Pedro Sánchez prometió 1 millón de euros para apoyar la ‘paz total’ del Gobierno. ¿Qué opina?

J. F.: Al final, es una forma del Gobierno de España de proyectar esa imagen internacional del presidente del Gobierno para intentar recolocarse. Está buscando trabajo para cuando él pierda las elecciones en España.

SEMANA: Desde España, ¿cómo ven al Gobierno de Colombia?

J. F.: El Gobierno de Petro es un desastre, las principales políticas del Gobierno son un desastre, los ataques a la minoría igual, a la agricultura. Al final, está colaborando y fomentando el negocio del narco. Lo que está consiguiendo y lo que pretende hacer es poner al país de rodillas ante el narco.