Pilas: esta es la fecha para que los colombianos verifiquen si deben ser jurados de votación en las elecciones del 29 de octubre

No obstante, existen algunas excepciones:

La función de los jurados de votación es esencial para el desarrollo de la jornada electoral. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así puede ver si es jurado de votación

A través de este proceso, los colombianos podrán verificar si fueron o no llamados como jurados de votación. En caso de haber sido seleccionados, se debe cumplir la cita, atender a la capacitación y presentarse en el punto indicado para el día de las elecciones.

¿Cuáles son las sanciones por no asistir como jurado de votación?

Si bien la función de los jurados de votación es esencial para el desarrollo de la jornada electoral, hay quienes suelen no acatar la normativa e incumplir con las funciones establecidas.

Si esto no pasa, los organismos de control de Colombia han determinado establecer multas. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 163 de 1994, las personas que sin justa causa no ejercen su responsabilidad de jurado de elecciones o abandonen el cargo tienen consecuencias sancionatorias, como: la persona podría ser destituida de su trabajo, si es funcionario público. Pero si no lo es y busca una oportunidad laboral en este sector, su proceso se podría ver afectado.