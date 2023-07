Plantón de la CGT frente a MinTrabajo; denuncian que no les permiten certificar directivos independientes ante el Gobierno

Sigue la tensión entre el nuevo comité ejecutivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Ministerio del Trabajo, encabezado por la sindicalista Gloria Inés Ramírez. Este viernes, 28 de julio, el sindicato llevó a cabo un plantón frente a las instalaciones de la cartera, exigiendo que no se les viole la libertad sindical.

Se trata de un conflicto que viene desde el 15 de abril de este año, fecha en la que se convocó un comité ejecutivo para escoger nuevos directivos. Este se organizó mediante firmas, dado que Percy Oyola, expresidente de la unión sindical, no había celebrado reuniones para concertar la postura institucional frente a las reformas, las cuales decidió apoyar incondicionalmente bajo el nombre del sindicato.

“Certificamos nuestra nueva conducción cada semana, nos demoran la certificación meses. Al fin, cuando sale, solamente con papeles que no tienen respaldo legal, Percy Oyola recibe inmediatamente certificación. Todo el trabajo se rompe a través de una certificación sin respaldo legal. Vamos a presentar las acciones legales correspondientes”, manifestó Francisco Burchardt, nuevo secretario general de la CGT.

“Invitamos a la ministra y al gabinete. No llegó el Gobierno. No llegó nadie del Ministerio del Trabajo. Vinimos a hacer valer la libertad sindical y a defender nuestra autonomía, nuestro pluralismo y la unidad de la CGT, para que no sigan entregando representaciones legales y personerías jurídicas a cualquiera que quiera entregar un documento. El congreso es la norma estatutaria más poderosa que tiene la CGT en este momento”, manifestó la nueva presidenta del sindicato.