Polémica: presidente Petro dijo que personas usan la insulina para adelgazar, “mientras diabéticos no tienen ese control”

En la ceremonia de posesión de varios funcionarios que se desarrolló este viernes 23 de febrero en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro encendió la polémica, por una particular declaración que hizo sobre la insulina y el sistema de salud.

“ Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen ese control. La Nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control”, expresó Petro.

Polémica declaración del presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6dSvi1J8kX

Y avanzó en su intervención en el Palacio Presidencial: “Es obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios y mueren, por ejemplo. Aberraciones que no pueden continuar más”.

“Yo no puedo entender la oposición, que no sea sino de personas que están defendiendo, es la codicia por encima de la vida humana. Vamos a dar un tiempo aún. Una EPS privada, de las mejores, no del listado que entrega la Contraloría, se ha acercado a decirnos, pues implementemos ya el modelo”, anotó Petro.