Prepárese: estos son los detalles desconocidos del Plan de Desarrollo del alcalde Galán en Bogotá. Habrá más impuestos

“Vamos a destinar unos recursos para que nosotros nos sentemos con la Policía Nacional a gestionar las características de un nuevo modelo, toda vez que por lo menos un primer grupo de policías lo necesitamos para finales de este año y no podemos salir a reclutar muchachos para hacer ese nuevo cuerpo de policía, por lo tanto, lo que vemos factible es contratar personas que están en uso de buen retiro de la fuerza policial para que presten los servicios durante el tiempo en el que el Distrito tenga disponibilidad de recursos. Esa plata la administraría la Policía”, dijo Restrepo.

Impuestos y demás objetivos

Para el concejal Daniel Briceño, ponente del proyecto del Plan de Desarrollo, este impuesto demuestra que en Bogotá hay una especie de guerra establecida en contra del carro particular. “Eso no tiene razón de ser. Hay una persecución sobre quienes usan carro particular, que son personas honestas, que trabajan y ya le aportan 1,2 billones a esta ciudad en impuestos”, dijo.