Presidenta (e) del Icetex responde en SEMANA por la demora en pagos a universidades privadas: “Está todo el compromiso de ponernos al día”

Si bien el esfuerzo se está haciendo en esta vigencia, queremos que a partir de los años venideros nosotros podamos anticipar aún más el desembolso. Además, para contar con más jóvenes con el beneficio, aún estamos gestionando convenios con instituciones de educación superior. Algunas aún no han tomado la decisión de participar o no, y otras están en trámite de formalización del convenio. Eso hace que esos giros para esas instituciones aún se encuentren pendientes.

Si no contábamos primero con la certeza de poder determinar cuántas instituciones se vinculaban al programa, para nosotros como Icetex era muy difícil iniciar el desarrollo. Esa fue parte de la demora que se pudo haber presentado. La garantía es que nosotros aseguramos el proceso de giro para la próxima semana y que en el futuro se pueda continuar girando entre febrero y marzo, nuevamente.

También es importante precisar que este ejercicio que hemos venido realizando en pro de garantizar que los jóvenes cuenten con ese beneficio es de construcción conjunta. De hecho, le atribuyo un poco de demora a algunas de las instituciones que no han tomado la decisión de integrarse o no al programa. Una parte del giro demorado está alineado a que no han tomado la decisión.