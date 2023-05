Presidente Gustavo Petro culpó a la prensa de crear el término ‘paz total’: “A mí no me gusta, pero así quedó”

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que no le gusta el término ‘paz total’, nombre que lleva la Ley de Orden Público 418, cuya prórroga y modificación fue sancionada en su Gobierno para negociar con grupos al margen de la ley.

“Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente desde hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente sin ecos para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país. Así que queda firmada la ley”, dijo el presidente Petro el pasado 2 de noviembre en alusión a la ‘paz total’, una de las banderas de su mandato.

En más de una ocasión, el presidente Petro ha explicado la prioridad que su Gobierno le está dando a la 'paz total'. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Pese a ello, este 12 de mayo, el jefe de Estado comentó que el término ‘paz total’ no fue idea suya, sino de los medios de comunicación, y que poco es de su agrado. Lo hizo durante un encuentro entre los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y en realidad que se está construyendo. No es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz; la prensa le llamó ‘paz total’, a mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el quedó”,

El presidente Gustavo Petro aseguró que el término de “La Paz Total” salió de la prensa y que a él no le gusta.

pic.twitter.com/kkKGhnX8ha — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) May 12, 2023

Más allá de que le guste el término ‘paz total’, dejó claro a qué apunta y por qué es una de las prioridades durante su Gobierno.

“Este proceso debe desembocar en la ‘paz total’, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia. Es decir: una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común”, explicó.

Otty Patiño es el jefe de la delegación de paz del Gobierno para los diálogos con el ELN. - Foto: SEMANA

Valga recordar que uno de los grupos al margen de la ley con el que el Gobierno busca la paz, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo segundo ciclo de diálogos se está adelantando en México. Además, los próximos días se instalará con uno de los grupos disidentes de las Farc, el Comando Mayor Central, en cabeza de Iván Mordisco, a quien el expresidente Iván Duque dio por muerto en su mandato.

La Flip ya le había llamado la atención al presidente

Esta semana, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que el presidente Gustavo Petro “ataca y promueve una imagen negativa sobre la prensa” por medio de unos mensajes recientes que le estarían restando credibilidad.

Los mensajes en cuestión a los cuales se refiere la Fundación ocurrieron hace algunas horas, cuando en uno acusó de forma genérica a la prensa tradicional de desatar un genocidio sobre el pueblo. Adicionalmente, la Flip señaló que los trinos escritos por el presidente contra Noticias Caracol frente a las manifestaciones del 10 de mayo también fueron muestra de un discurso negativo.

El pasado febrero, la Flip se había pronunciado sobre los trinos del presidente Petro dirigido a los medios de comunicación. - Foto: Captura pantalla de cuenta de Twitter de @FLIP_org

La Flip informó que en las últimas horas el presidente ha atacado de forma reiterada a la prensa, promoviendo una imagen negativa en los medios de comunicación. Adicionalmente, indicó que los mensajes que expresa le restan credibilidad, lo cual implica que se haga presión en la agenda mediática para que se aborde favorablemente su gestión.

“Alimenta un discurso en el que la prensa es antagonista y así abre la puerta a la criminalización de los medios”, expuso la Fundación.

“Estas acusaciones además han afectado a periodistas, individualizados por él mismo en sus redes sociales. La Flip ya ha advertido que esto eleva el riesgo al que están expuestos los periodistas, en un país donde la violencia cobra la vida de los comunicadores”, agregó.