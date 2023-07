Presidente Gustavo Petro habló sobre la prueba del polígrafo: “el único requisito legal para su uso es que sea voluntario”

El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió este miércoles 5 de julio hablando sobre la prueba del polígrafo, el cual tiene contra las cuerdas a su exjefe de Despacho Laura Sarabia por el uso que le dio, referente a la situación con su exniñera Marelbys Meza, hecho que desató una tormenta política.

A través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario colombiano hizo mención directa sobre el polígrafo, señalando que su uso es para adelantar pruebas de confianza, como ―según el jefe de Estado― se hace desde las empresas privadas.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales se lanzó a asegurar que el único requisito legal para su uso es que sea voluntario por parte de la persona a la que se le va a practicar la prueba del polígrafo.

Presidente Gustavo Petro

“Lo cierto es que el polígrafo se uso siempre en años anteriores en pruebas de confianza tal como lo usan en las empresas privadas. El único requisito legal puesto para su uso es que sea voluntario”, trinó Petro.

El caso del polígrafo a Marelbys Meza, el cual se practicó en un sótano al frente de la Casa de Nariño, fue desencadenando ―a medida que pasaron las semanas― varios hechos extraños y que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, fue el coronel Óscar Dávila quien dio la orden de hacer el polígrafo a Marelbys Meza, niñera de la entonces jefa de gabinete del Gobierno.

Uno de estos tiene que ver con las interceptaciones ilegales a la exniñera de Sarabia, cuyo abonado telefónico terminó en medio de una investigación de las autoridades contra el Clan del Golfo; SEMANA estableció, en esa oportunidad, que fueron cuatro personas chuzadas por el robo de dinero en casa de Laura Sarabia y no dos.

Laura Sarabia no le ha pagado la seguridad social a Marelbys Meza.

Pero todo se volvió mas turbio cuando el pasado 10 de junio encontraron el cuerpo sin vida de uno de los policías investigados por el polígrafo que se le practicó a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. En el informe preliminar se indica que el cuerpo fue encontrado en un vehículo en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

El conductor del coronel Óscar Dávila le dijo a la Fiscalía que fue a comprar una botella de agua para su jefe, de regreso al vehículo observó al oficial cuando se despidió, le agradeció por todo y se disparó en la cabeza.

Se trata del teniente coronel Óscar Dávila, quien justamente era el encargado de la oficina de anticipativas, donde se realizó el polígrafo a Marelbys Meza y se habrían ordenado las chuzadas contra la exniñera y la empleada doméstica de la casa de Laura Sarabia, a quienes les habrían puesto los alias de La Niñera y La Madrina, para justificar la interceptación.

La Fiscalía General concluyó que la muerte del coronel Óscar Dávila se trata de un suicidio.

Luego de varios días de investigación por parte de peritos de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación concluyó que el oficial se suicidó, conclusión a la que llegó de manera oficial el ente acusador con las pruebas recopiladas.

Exclusivo: Laura Sarabia reconoció ante un juez que debía la prima, la quincena y la indemnización de Marelbys Meza. Esta es la millonaria multa que pagó

Además del calvario que vivió por cuenta de la plata perdida en la casa de Laura Sarabia, a Marelbys Meza nunca le pagaron completo por su trabajo.

Así lo demostró SEMANA tras consultar en los días del escándalo el registro en la Adres, en la que se evidenciaba que el último pago de seguridad social era de julio de 2022, meses antes de entrar a trabajar con la jefa de Gabinete del Gobierno Petro.

Alberto Benedetti Laura Sarabia - Foto: Revista Semana

La situación resultaba ser una enorme paradoja en un Gobierno cuya bandera ha sido la defensa de los más desfavorecidos. Y mostraba, además, que no era verdad lo que había dicho Sarabia, quien en dialogo con SEMANA aseguró que había decidido terminar con los servicios de la niñera, pero todo había quedado en regla. “Le dije que era mejor que dejáramos el contrato así. La liquidé, con todo lo de ley, y quedamos en buenos tratos. Incluso, ella me dijo que me quería mucho, que estaba muy agradecida, que me tenía como una hija y que siempre contara con ella. Fue la última vez que hablamos”, agregó.

A pocos metros de la Casa de Nariño, en un edificio adscrito a la Presidencia, realizaron la prueba de polígrafo a Marelbys Meza.

SEMANA conoció un documento en el que se demuestra que esa afirmación distaba mucho de la realidad. Sarabia tuvo que reconocer ante un juez laboral que en los cerca de cuatro meses que trabajó Marelbys Meza en su casa, ella no hizo los pagos de la seguridad social como correspondía y, además, en el momento de la liquidación no incluyó los montos que debía pagar.

Laura Sarabia Foto: Presidencia - Foto: Presidencia

El oficio fue firmado el 8 de junio y está dirigido al juez laboral del Circuito de Bogotá. En este, la exfuncionaria pone a disposición la suma de 21 millones, trecientos ochenta y dos mil pesos. Según ella, el monto corresponde a la “liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales adeudadas por los cuatro meses y quince días en que estuvo a su servicio”.

Petro Laura Sarabia dinero Dávila - Foto: Semana

Sarabia aclaró en esa ocasión que Marelbys Meza trabajó en su casa cuatro meses y 15 días, desde el primero de octubre de 2022 hasta el 15 de febrero de 2023. La desvinculación se dio dos semanas después de que se perdiera la plata en su casa. El salario de la mujer era de dos millones doscientos mil pesos.

El cuadro en el que Sarabia hace la liquidación de lo que le adeuda reconoce algo que la misma Marelbys había contado en su entrevista con SEMANA: que le habían quedado debiendo una quincena. “A mí me quedaron debiendo. Él (Andrés, el esposo de Laura) me liquidó hasta diciembre, o sea como cuatro meses y ya esto pasó en enero. La quincena de enero no me la pagaron”, había dicho la exniñera en entrevista con Vicky Dávila.