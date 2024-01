Presidente Gustavo Petro ordenó terminar concesión actual portuaria en Tumaco: “La entregará a cooperativas de pesca”

También señaló en su intervención: “Por eso, yo he dado el aval para que esa concesión portuaria en Tumaco pase a las cooperativas de pescadores de la zona”.

Presidente Petro se destapó y habló de las dificultades que tiene su gobierno: “El problema está en quien dirige el país”

Petro se destapó y, en una particular intervención, habló de frente de las dificultades que tiene su administración del Pacto Histórico, al asegurar que “el problema está en quien dirige el país” .

“Las dificultades de este gobierno para avanzar no vienen de que otra gente es de la U, o es conservadora o es liberal o es uribista, no. Ese es un error de percepción”, sostuvo Petro.

Y avanzó el mandatario colombiano: “La gente es la misma gente, tenga el corazón en la izquierda o lo tenga en la derecha. Son las mismas necesidades. Gaitán lo decía, el hambre no es ni liberal ni conservadora”.

“No, el problema está en quien dirige el país, el problema está en esa institucionalidad que maneja el país. El problema que tiene este gobierno para avanzar rápidamente no está en que haya personas que sean uribistas, está en instituciones que se han entregado a la mafia”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

Petro respondió pulla de Javier Milei, quien lo tildó de “comunista asesino”: “Los que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo”

Además, dijo: “Y ya dirán, ¿y cuáles? Dígalo, denuncie, presidente. Pues todos lo sabemos, no es la propia institucionalidad, porque una institución es una abstracción, no es concreta. Las instituciones son personas, los que permiten que el oro vaya hasta Antioquia y no pague sus impuestos aquí”.