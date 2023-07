Presidente Gustavo Petro reconoció que informe anual de cultivos ilícitos por parte de Estados Unidos no irá más: “Las cosas cambian”

El presidente Gustavo Petro reconoció que el informe anual de cultivos ilícitos que se hace en el país con financiación de Estados Unidos no va más. “Las cosas cambian. La estructura de consumo de narcóticos está cambiando para mal, lo que reduce la demanda de cocaína que empieza a fluir a otros lados del planeta. La situación de consumo de fentanilo en EE. UU. es seria y debe ser tomado en serio”, aseguró Petro.

Desde la Casa Blanca no se han pronunciado oficialmente sobre esta decisión. Foto: Getty Images. | Foto: Allan Baxter

En las ultimas horas habían surgido versiones que apuntaban a que ese informe no sería presentado nuevamente. El mensaje de Petro es la primera confirmación directa de un alto nivel de que el informe anual de cultivos ilícitos no se hará de nuevo. La embajada de ese país en Colombia se refirió al hecho, pero hasta el momento no había ninguna confirmación.