Presidente Gustavo Petro responde a críticas con un artículo de la Constitución para argumentar que sí es el jefe del fiscal general

La polémica está al rojo vivo en Colombia a raíz de las declaraciones que dio desde España el presidente de la República, Gustavo Petro, señalando de manera directa que él es el jefe de Estado y por ende del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Ante la avalancha de reacciones que se desataron en el país, el mandatario insistió en su postura y por medio de su cuenta de Twitter reveló un artículo de la Constitución Política de Colombia para sustentar su polémica tesis.

El presidente Gustavo Petro generó así un nuevo descontento en Colombia. Desde Salamanca (España) el mandatario le respondió al fiscal Francisco Barbosa, quien hace unas horas lanzó duras críticas en su contra.

La tensión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa ha venido aumentando con el paso de los días. El jueves de esta semana, el fiscal Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. 4 de mayo de 2023. - Foto: Presidencia de la República

“Hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro fijó un trino contra un funcionario de la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández, en donde señaló que hay una especia de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Daniel Hernández es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo Barbosa.

Solo es leer la constitución pic.twitter.com/rCwQQJ6pfz — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 5, 2023

Por esa razón, el mandatario colombiano fue consultado sobre esa postura y lanzó una frase que abrirá un debate en el país sobre la independencia judicial.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto jefe de él”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro en el Palacio de La Moncloa en Madrid (España). - Foto: Presidencia de la República

Así las cosas, el presidente Petro considera que él es el jefe del fiscal Barbosa y seguramente generará una amplia discusión sobre la independencia de los poderes en Colombia.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, en Estados Unidos - Foto: Fiscalía General

Además, Barbosa había criticado duramente al presidente Petro en declaraciones a los medios y lamentó los señalamientos del mandatario contra la Fiscalía. “Curioso que el presidente se ponga a fijar trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal, hace cuatro meses, soltar a narcotraficantes y herederos de los paramilitares del Clan del Golfo. Ahora los pájaros tirándole a las escopetas”, aseguró.

Tanto en la Casa de Nariño como en el Congreso de la República parecen mantenerse algunas de las viejas prácticas políticas ligadas al clientelismo. - Foto: guillermo torres-semana

Dentro de los cuestionamientos del fiscal contra el mandatario colombiano dijo que: “Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, o a ese menor de edad, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es el responsable de la muerte de esas personas”, señaló el fiscal.

Fiscal Francisco Barbosa habla sobre la paz total del presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA, Presidencia

“Esto parece que no es la Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino Colombia Potencia Mundial de donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales. No lo digo como fiscal general de la Nación solamente, sino como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales. No podemos seguir hablando de discursos y ponerle la lápida a los menores de edad en Colombia. El problema es institucional”, sostuvo Barbosa.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

El fiscal Francisco Barbosa le hizo una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro por las publicaciones que ha hecho recientemente en su cuenta oficial de Twitter en contra de Daniel Hernández, el fiscal que tuvo a su cargo los expedientes de Odebrecht, el Caso Hyundai, la ñeñepolítica, entre muchos otros.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Presidencia

Para Barbosa, es más que inaudito que un jefe de Estado califique de aliado del Clan del Golfo a un funcionario. Esta situación pone en grave riesgo la vida e integridad del fiscal Hernández y tiene una agravante, puesto que en la publicación citada por Petro aparece una fotografía del hijo menor del delegado de la Fiscalía.

Fiscal general Francisco Barbosa. - Foto: César Flechas - Semana

Al ser consultado sobre la independencia judicial, el presidente Petro no respondió la pregunta y continuó su agenda en España, país en el que adelanta una visita de Estado desde el pasado 2 de mayo.

“Petro no es mi jefe”: el fiscal Barbosa lanza alerta internacional por “zarpazo” del presidente a la independencia de la justicia

Este viernes, el fiscal Francisco Barbosa le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, dijo.

Fiscal Francisco Barbosa - Foto: Fiscalía

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Francisco Barbosa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó.