Presidente Petro abre la puerta para que en Colombia se destraben los diálogos entre Maduro y la oposición venezolana

Sin importar la inhabilidad, María Corina Machado participará en las primarias; esto es lo que haría en Venezuela si gana

“En las primarias van a participar otros candidatos que estaban inhabilitados desde hace tiempo. O sea que aquí no hay ningún obstáculo y, por el contrario, el grito que tú escuchas en Venezuela es: “Yo habilito con mi voto”. Entonces mucha gente que tenía duda o que no estaba totalmente convencida de participar en las primarias lo va a hacer”, dijo Machado.

De acuerdo con Machado, Nicolás Maduro “está en un laberinto cuya única salida se resiste a aceptar. Pero, no les va a quedar más remedio”, pues recuerda Machado que ya no cuentan con los recursos económicos de otras épocas por cuenta del petróleo.

El chavismo se sostuvo a punta de plata. Cuando Chávez llegó al poder, el barril estaba a 8 dólares, y llegó a 150 dólares.

En medio de escándalo en PDVSA, en Venezuela aprueban ley para confiscar bienes vinculados con corrupción (Photo by Pedro Rances Mattey/picture alliance via Getty Images) | Foto: picture alliance

¿Qué ocurre ahora?, se pregunta. Y responde: “Se robaron todo. Terminaron saqueando hasta PDVSA, que la arruinaron después de ser la empresa de petróleo más rentable del planeta; entonces hoy no les queda plata, y todas sus estructuras de control social se les están derrumbando. A mí me dice la gente: ‘¿Qué me van a quitar, una bolsa de comida, un bono de hambre? ¡Pero es que me quitaron a mis hijos!’. Entonces ya ese mecanismo de chantaje se les derrumba”.