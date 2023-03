Presidente Petro enciende la polémica: asegura que comisionados de la Creg no son para “hacer contrapeso al Gobierno”

El presidente de la República, Gustavo Petro, dejó reflejada una polémica postura sobre las funciones que deben tener los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), al asegurar que esos funcionarios no son para hacer contrapeso al Gobierno.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano afirmó que ese tipo de funcionarios tienen la misión de seguir la política general del Gobierno, en este caso del Pacto Histórico, en materia de servicios públicos.

En otro de los mensajes que publicó el mandatario colombiano, fue claro en señalar que el presidente de la República vía Constitución tiene la función de dirigir los servicios públicos del país.

“Esta es una información equivocada, las comisiones reguladoras no son para hacer contrapeso al Gobierno. Son asesoras técnicas que siguen la política general del gobierno en servicios públicos. La constitución le otorga al presidente la función de dirigir los servicios públicos”, trinó Petro.

Presidente Petro suspendió nombramiento de experta comisionada de la Creg designada por el Gobierno Duque, ¿qué pasó?

Por otro lado, por medio de un decreto del 23 de marzo de 2023, el presidente de la República Gustavo Petro ordenó la suspensión provisional de la designación que había dejado antes del salir de la Casa de Nariño la administración del exmandatario Iván Duque, de una experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Se trata de Sara Vélez Cuartas, quien según reportes había sido nombrada por el Gobierno Duque el pasado 5 de agosto de 2022 a pocos días de que el jefe de Estado dejara el poder. Obedece al decreto 0426 del Ministerio de Minas y Energía.

“En cumplimiento de la referida orden judicial y lo señalado en el artículo precedente, se hace necesario que mediante el presente acto administrativo se decrete la suspensión provisional del ejercicio del cargo consistente en la separación temporal del empleo y se decrete la vacancia temporal del mismo”, se desprende de uno de los apartes de la determinación que se plasmó en el decreto.

También dice el documento: “Declarar la vacancia temporal del empleo de Experto Comisionado, Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ocupado por Sara Vélez Cuartas”.

“El tiempo que dure la suspensión no es computable como tiempo de servicio para ningún efecto y durante el mismo no se cancelará la remuneración fijada para el empleo. No obstante, durante este tiempo la entidad deberá seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde”, detalla el decreto.

Gobierno acude a recurso de reposición para que Gustavo Petro pueda regular los servicios públicos

El pasado 7 de marzo, la Superintendencia de Servicios Públicos apeló la decisión tomada por el Consejo de Estado para que la entidad dé reversa en su determinación de no ejecutar y de suspender el Decreto 227 de 2023, el cual le otorgaba al presidente Gustavo Petro las funciones para regular y asumir el control de los servicios públicos en el país.

En ese mismo sentido, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, expresó en el documento que la determinación del Consejo de Estado no aclara “cuál es el presunto perjuicio irremediable o el peligro inminente que se quiere evitar”, cita el recurso de reposición.

Asimismo, el documento indica que, por el contrario, a un peligro lo que se busca con que el presidente Petro pueda regular y controlar los servicios públicos es para que se puedan tomar medidas sobre las tarifas y la prestación de dichos servicios, lo que para ellos consideran beneficio.

“El decreto pretende, de manera temporal, asumir las funciones que son propias por mandato constitucional del presidente de la República y que por mandato legal las delegó en las Comisiones de Regulación; por el contrario, lo que se advierte es un perjuicio que se generaría para los ciudadanos en el evento en que se materialice la medida cautelar decretada, pues el Gobierno y la población en general quedarían sin medidas eficaces tendientes a dar soluciones de política pública general, en materia de servicios públicos domiciliarios, y de manera particular, cuando es un hecho notorio la excesiva alza de tarifas de servicios públicos domiciliarios, como lo es el de energía eléctrica”, indica el texto.

Ante este principal argumento y frente a los otros, jurídicos y legales expuestos en el documento, el funcionario de la Superintendencia hizo la petición de que sea reversada la decisión del Consejo de Estado.

“En atención a las exposiciones precedentes, le solicito al H. Consejo de Estado se sirva revocar en su integridad el auto de fecha 2 de marzo de 2023, mediante el cual se resolvió decretar una medida cautelar de urgencia, en el sentido de ordenar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, ‘por el cual se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones’”, concluyó.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro al momento de conocer la postura del Consejo de Estado frente al Decreto 227 de 2023, arremetió contra esta decisión que tumbó sus facultades para regular las tarifas de servicios públicos. En este sentido, el jefe de Estado lanzó varias pullas por esa determinación del alto tribunal.

“Y ahora aparece que como Petro es el presidente de Colombia entonces no puede tener sus facultades constitucionales”, dijo el mandatario, el pasado 3 de marzo, en San Andrés durante el lanzamiento de la estrategia Gobierno Escucha, el presidente Petro defendió a capa y espada esas facultades.