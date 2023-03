Presidente Petro envió ultimátum a la polémica Enilse López: “La Gata debería entregar por sí misma todos sus bienes ilícitos”

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado directo a la polémica empresaria del chance Enilse López, alias La Gata, sobre los bienes que debe entregar en el proceso de reparación a las víctimas por su accionar criminal, elevando una especie de ultimátum en su contra.

Petro a través de su cuenta de Twitter, fue enfático en asegurar que La Gata, debe, por sí sola, entregar los bienes ilícitos que adquirió en el mundo criminal, señalando que debe existir una evaluación profunda de la ley de Justicia y Paz.

“En realidad alias “La Gata” debería entregar por sí misma todos sus bienes ilícitos, es hora que hagamos la fase final de la ley de “Justicia y Paz” con una evaluación de sus beneficiarios, sobre donde están todos los bienes y cuál la evaluación del cumplimiento del gobierno”, trinó Petro en uno de los mensajes.

Y agregó el jefe de Estado: “Como lo dije en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Es hora de hacer un pacto por la Verdad”.

Gustavo Petro - Foto: Presidencia

La semana pasada, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de convocar a los exjefes paramilitares a que le cuenten la verdad a Colombia sobre el proceso de indemnización de las víctimas, la ubicación de bienes y a decir toda la verdad para un real proceso de reconciliación en el país.

En 2005, la Fiscalía empezó a investigar a Enilce López Romero por vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Para ese entonces la empresaria del chance contaba con 20.000 vendedores y 4.000 empleados de sus casas de apuestas; tenía 150 cuentas bancarias con $1.200 millones.

Desde Barrancabermeja, en un evento sobre reparación a las víctimas de los paramilitares, el jefe de Estado arremetió contra la ley de Justicia y Paz al señalarla de promover la impunidad; indicó que volvió políticos a los narcotraficantes.

Marquitos Figueroa, condenado por asesinatos en La Guajira, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, y alias Siopas, líder del Clan del Golfo - Foto: API

“Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal qué criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, sostuvo Gustavo Petro en esa ocasión.

Salvatore Mancuso y el presidente Gustavo Petro - Foto: Foto de Juan Carlos Sierra, foto de la cuenta de Twitter del presidente Petro y foto Presidencia

Y agregó en su intervención: “No se podía volver al narcotraficante político, desde el ámbito de la economía habían creado en su afán de acabar con las bastas sociales de esa insurgencia, creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”.

El presidente Gustavo Petro entregó tierras en poder de la SAE a 52 familias en Sucre. - Foto: Nelson Cárdenas - Presidencia

“El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan de lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de inmunización, para que nunca más se junte la esvástica con el narcotráfico”, sentenció.

Uno bien, en Casanare, tiene 5.000 hectáreas. - Foto: Fiscalía General de la Nación

También aseguró el mandatario colombiano: “Ahora, paradójicamente, el senador que se paró ante Mancuso, diciendo que era impunidad, los puede convocar para que digan la verdad, reclamar la paz para que nuevos jóvenes, mamás, no sean vueltos a llamar jamás “víctimas” en Colombia”.

La Gata | Juez ordena, nuevamente, la libertad inmediata de la exempresaria del chance

La jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla le envió, este martes, un oficio al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se haga efectivo el fallo que ordenó suspender la condena contra la empresaria del chance, Enilce López Romero, más conocida como La Gata, lo que representa su libertad inmediata.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

La decisión va más allá y el juzgado ordenó retirar de forma inmediata al custodio que se encuentra en el lugar de domicilio de López Romero. De no realizarse esta acción, se compulsarán las respectivas copias para que se investiguen disciplinaria y penalmente a los funcionarios encargados de dar cumplimiento al fallo.

Macayepo está en el corazón de los Montes de María. Para construir la crónica Alfredo Molano y Federico Pardo arrancaron desde El Carmen de Bolivar, epicentro de una región que fue dominada por doña Enilce López, alias la Gata. - Foto: Fotografías: Federico Pardo

El juzgado advirtió que el juzgado primero penal del circuito especializado de Cartagena requirió a López Romero por un proceso que data de 2014. Sin embargo, este no puede afectar la orden de libertad puesto que este proceso judicial fue remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el año 2018 y, hasta la fecha, no ha sido resuelto por parte de la respectiva Sala.

El pasado 27 de febrero, el juzgado sexto de ejecución de penas determinó que por su grave estado de salud la empresaria del chance debía recuperar su libertad. “Se debe tener en cuenta que la señora López Romero, por el paso del tiempo ha estado en privación de la libertad, su detrimento en su salud ha sido abismal y exponencial, al punto que, en la actualidad, tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado, y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna”, precisa la decisión.