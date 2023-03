“El presidente Gustavo Petro dio la orden”: SEMANA destapa escandalosa indagación en el Ejército que busca responsabilizar a la cúpula militar de Iván Duque por la muerte de Santrich en Venezuela

Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, murió en Venezuela en mayo de 2021. Hoy, casi dos años después, se puso en marcha una estrategia que, al parecer, busca vincular a la anterior cúpula militar, al presidente Iván Duque y a Estados Unidos con la caída de este criminal de las Farc, quien estaba pedido en extradición por narcotráfico.

SEMANA revela una escandalosa e inusual indagación del Comando General de las Fuerzas Militares contra el general (r) Luis Fernando Navarro, excomandante de las FF. MM., y el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Un documento en poder de esta revista da cuenta de la apertura de la averiguación llamada “indagación disciplinaria número 001-2022 SEMOC”. Se trata de un testimonio por “certificación jurada” que debieron rendir los exoficiales en febrero pasado a través de un cuestionario de 12 preguntas ante el despacho del mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Llaman la atención algunas preguntas. Por ejemplo, “indíquele al despacho si usted comandó u ordenó, junto al expresidente Iván Duque, una operación militar en territorio venezolano, cuyo objetivo haya sido el señor Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich”.

Más adelante, también les preguntan a los generales en retiro si saben de la presunta participación de militares colombianos en la muerte de Santrich, fallecido en Venezuela el 17 de mayo de 2021. Y son insistentes. En otro interrogante plantean: “Sírvase indicar al despacho si conoció usted del desarrollo, por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, de una operación militar en territorio venezolano cuyo objetivo haya sido Santrich”.

Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia. - Foto: juan carlos sierra-semana

Luego, la indagación apunta a un supuesto pago de una recompensa de 10 millones de dólares “que habría ofrecido Estados Unidos por la entrega de la información o de la persona del señor Seuxis Pausias Hernández Solarte”. Les preguntan por un supuesto informante que declaró en medios: “A Santrich lo matamos nosotros en Venezuela”.

Y luego son muy directos: “Indíquele al despacho si usted tuvo alguna reunión con el presidente Iván Duque para tratar temas relacionados con el pago de una recompensa por parte de Estados Unidos por la muerte de Santrich”.

SEMANA contactó al comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, quien aseguró que la orden de abrir esa indagación la dio “el presidente Gustavo Petro”. Sin embargo, indicó que no conocía los citados cuestionarios.

El expresidente Duque, los generales y el exministro de Defensa Diego Molano le dijeron a esta revista que no ordenaron ninguna operación para dar de baja a Santrich en Venezuela. La reacción de Duque no se hizo esperar. En diálogo con esta revista, el exmandatario señaló: “Pareciera que hay gente que quiere tratar de armar procesos y hacer ataques y ataques judiciales. Jesús Santrich era un terrorista y ese terrorista tenía que caer, y me parece bien que haya caído como cayó, y si hubiera caído en manos de la CIA, o en manos del Ejército, o en manos del Ejército de Venezuela, o en manos de la justicia divina, en cualquiera de los escenarios, ese sinvergüenza tenía que caer. Lo cierto es que ese señor representaba una amenaza para la seguridad de Colombia y murió en su ley”.

Diego Molano, exministro de Defensa. - Foto: juan carlos sierra-semana

Duque calificó como “extraña” la indagación y, sobre la mención de su nombre en los cuestionarios, dijo que su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pero su posición es clara: “Si usted tiene un terrorista que está en otro Estado y ese Estado no colabora y ese terrorista está atacando a su propio Estado, pues claro que el Estado tiene que buscar la manera de darlo de baja. Les voy a dar el ejemplo más claro: miren lo que pasó con Osama bin Laden. Yo no he visto que haya una operación disciplinaria contra el equipo que hizo la operación contra Bin Laden, así como en Colombia no se hizo contra los que lideraron el operativo contra Raúl Reyes en Ecuador”.

Helder Fernán Giraldo Bonilla, Comandante de las Fuerzas Militares. - Foto: guillermo torres-semana

El expresidente, en las últimas horas, señaló desde Washington a Nicolás Maduro. “Ya es de conocimiento que, por solicitud expresa de Maduro en Colombia, se están empezando a abrir investigaciones a generales que le han servido al país y que han enfrentado al terrorismo en nuestro país y grupos terroristas que están siendo protegidos por Maduro en territorio venezolano”, agregó Duque. Esta indagación por la muerte de Santrich se conoce en momentos en que el presidente Petro y Maduro han estrechado al máximo su relación política.

Algunas fuentes consultadas por SEMANA no descartaron que el régimen de Maduro esté buscando montar un caso y, aunque suene ridículo, pedir en extradición a Duque y a la antigua cúpula militar.

Sobre si se le estarían entregando argumentos a Maduro para pedir dicha extradición, el exministro de Defensa Diego Molano dijo al respecto: “Eso solo lo puede saber el presidente Petro”. “Es muy extraño, y no vaya y sea que esté en eso, organizando una persecución”, dijo Molano sobre Petro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. - Foto: afp

Santrich fue capturado en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con fines de extradición por participar en una operación de narcotráfico, según la DEA. Después de estar preso, quedó en libertad y se fugó a Venezuela, protegido por Maduro. Sin embargo, un sector político ha impulsado la hipótesis de un “entrampamiento” en su contra. Incluso, la JEP ya llamó a algunos funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Todo esto, unido a la indagación contra la anterior cúpula militar, podría dar pistas de hacia dónde va todo. El régimen de Maduro, sin lugar a dudas, no es ajeno.

El general (r) Luis Fernando Navarro, excomandante de las Fuerzas Militares, le confirmó a SEMANA que recibió el cuestionario. “Me sorprendí sobremanera porque en mis 43 años de servicio a la patria lo único que hicimos fue servirle a la nación, cumplir con el mandato constitucional, con las políticas de seguridad y defensa nacional y con nuestros planes militares para proteger a los colombianos, la soberanía, nuestra misión constitucional. Eso es lo que hicimos a través de tantos años de servicio en los diferentes grados y recorriendo nuestro país a lo largo y ancho”, sostuvo Navarro.

Por su parte, el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, señaló: “Me parece muy perverso que ahora estén buscando situaciones confusas en beneficios de unos bandidos y criminales dedicados al narcotráfico en el vecino país”.

Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional. - Foto: guillermo torres-semana

Asimismo, Zapateiró cuestionó duramente al presidente Petro: “Que ahora se estén adelantando estos cuestionarios por orden del actual presidente me parece el colmo. Pero si se atreve a lanzar declaraciones irresponsables y perversas contra el Ejército Nacional, tal como lo hizo en Francia, cualquier cosa se puede esperar de este Gobierno en contra de quienes defendemos a los colombianos y que a diario ofrendamos la vida a cambio de nada”.

SEMANA pudo establecer que hay varios oficiales retirados y activos de inteligencia que confirmaron que, desde que sus nombres fueron ventilados como los supuestos responsables de dar de baja a Santrich, sus vidas se volvieron un infierno.

Uno de ellos tiene que dormir cada noche en un lugar distinto porque la Segunda Marquetalia de Iván Márquez envió a un comando asesino para matarlo. Otros oficiales que fueron enviados a Estados Unidos saben que les han puesto la lápida encima, así no sea cierto que hayan participado en una operación contra Santrich en Venezuela. Por eso, tienen miedo de regresar. ¿Quién los va a proteger?

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto: juan carlos sierra-semana

En diálogo con SEMANA, el director de la Policía, general Henry Sanabria, confirmó que la institución no participó de ninguna operación en Venezuela contra Santrich.

Finalmente, el expresidente Duque quiso enviarle un mensaje al comandante de las Fuerzas Militares: “Yo tengo aprecio por el general Giraldo, fui su comandante en jefe, conozco su proceder. A mí lo que me llama la atención es que él pueda avalar una circunstancia de esas cuando él perfectamente sabe que todos los días se están adelantando operaciones ofensivas contra los grupos criminales, pueda que ahora ya no, que ahora se decidió no hacer operaciones ofensivas. Está bien, eso lo entiendo. Pero que salgan a perseguir a quienes han ejercido la responsabilidad que él hoy ostenta, defendiendo la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos, es algo que no tiene ningún precedente en nuestro país”.

Indignado, el expresidente Duque le recordó al presidente Petro: “Lo único que quiero decirle es que el pueblo colombiano vio los videos donde Jesús Santrich, con ametralladora terciada, al lado de otros bandidos, anunció la creación de un grupo terrorista después de haberse burlado de la paz. Esos bandidos murieron en su ley, y, la verdad, está bien muerto ese sinvergüenza”.