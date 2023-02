Presidente Petro insiste en que liberen a los integrantes de la primera línea: “Sueltan a los asesinos, pero no a nuestra juventud”

En medio del discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, con motivo de la movilización para defender las reformas que impulsa el Gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos y pidió nuevamente su liberación.

Esta solicitud se enmarca en el anuncio que hizo Petro en diciembre del año pasado de nombrar como voceros de paz a algunos de los jóvenes de la primera línea que se encuentran detenidos, con el fin de que puedan salir de las cárceles para hacer pedagogía a favor de la paz.

Sin embargo, a pesar de que el Gobierno ha hecho varios de estos nombramientos, los jueces de la República han rechazo alguna de estas solicitudes, bajo diferentes consideraciones.

Este hecho ha molestado al jefe de Estado, que este martes, en pleno discurso desde la Casa de Nariño, envió un duro mensaje a la justicia: “Sueltan a los asesinos, pero no sueltan a nuestra juventud”.

Sueltan a los asesinos, sueltan a los mafiosos, pero no sueltan a la juventud, les preocupa que se conviertan en gestores de la paz”.

Hace pocos días, el propio Petro había denunciado una supuesta presión a los jueces de la República para que no liberaran a los jóvenes implicados en el estallido social. “Por una circunstancia se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaba a los jóvenes, cometían prevaricato”, aseguró el mandatario.

En buena medida, el jefe de Estado ha salido en varias oportunidades en favor de los manifestantes; en buena medida porque, según reconoció este martes, su llegada a la Casa de Nariño se impulsó en “el estallido social”.

“En las urnas no hubiéramos vencido si en las calles no hubiera salido la población, la juventud”, indicó el mandatario.

Petro agregó: “Eso que llamamos el estallido social, esos jovencitos de los barrios populares, esas jovencitas que salieron a gritar que simplemente tenían derecho a vivir, son los precursores de los cambios que hay que desatar en Colombia”.

El cambio

En su discurso, el jefe de Estado hizo un balance de lo que han sido sus primeros 6 meses de Gobierno. Además, explicó que el “cambio no es posible sin el pueblo”.

Destacó que lo que Colombia “eligió no fue simplemente a una persona, a Gustavo Petro en la Presidencia. Lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo gobierno. Eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos, en la manera como pretendemos que pueden ser los cambios en este país”.

Recordó que “el cambio” fue la palabra central de la campaña presidencial, el cambio fue por lo cual votaron millones y millones de personas. “Fue por lo que Colombia escogió este gobierno. No puede ser un cambio de mentira, un cambio de maquillajes. Solo si el pueblo abandona su gobierno, es que el cambio podría detenerse. El cambio será más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañen. El cambio solo es posible con el pueblo”.

Petro anunció que, después de la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso, vendrá la reforma pensional, una reforma a la Ley 100 en pensiones. “Unas personas cotizan en los fondos privados de pensiones y otras que no logran formalmente no pueden cotizar. Hay dos mundos. En el segundo, donde no hay salario, sino rebusque, los viejos y las viejas, según la Ley, no tendrán pensión. Está diseñada así”, explicó.