Presidente Petro regaña a director de la UNGRD por no entregar predios privados a campesinos de La Mojana: “¿Nos da miedo o qué?”

El presidente Gustavo Petro regañó al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Javier Pava, por no avanzar con soluciones para los damnificados en la subregión de La Mojana, en el Caribe colombiano, consecuencia de las inundaciones por la temporada invernal de 2022.

Durante su visita al municipio de San Benito Abad, Sucre, donde entregó a familias campesinas 243 hectáreas de tierras que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el mandatario cuestionó al director de la UNGRD por no valerse de la ley para comprar terrenos privados para entregarlos a los damnificados.

El presidente Gustavo Petro entregó tierras en poder de la SAE a 52 familias en Sucre. - Foto: Nelson Cárdenas - Presidencia

“¿Por qué no se está usando la ley que permite designar predios privados para ser entregados a la gente que ha sufrido la inundación. No los vamos a robar, se pagan, pero se pueden designar de manera rápida. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Nos da miedo o qué? Si el director no puede hacerlo, que dé un paso al lado, ya tendremos alguien que se atreva”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

La normativa a la que hizo mención el mandatario fue la Ley 1523 de 2012, que permitiría en última instancia la expropiación de predios para atender la situación de emergencia.

“Adquirir total o parcialmente los bienes inmuebles o derechos reales que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico, por negociación directa con los propietarios o mediante expropiación por vía administrativa, previa indemnización”, dice la ley.

Zonas de La Mojana bajo el agua. - Foto: Tomada del Twitter @Dayanacalderonn - API

El presidente lamentó que algunos miembros de su Gobierno no avanzaran a su ritmo y que todavía hubiera miles de familias campesinas viviendo con el agua al cuello.

“Sentí la impotencia de no hacer mover el Estado con el mismo ritmo con el que me muevo yo. Un Estado paquidérmico, a veces lleno de funcionarios temerosos y a veces corruptos, que no tienen en su corazón el dolor de la gente que sufre, sino que esperan un salario o el CVY (Cómo Voy Yo)”, agregó.

Al parecer, haciendo referencia al director de la UNGRD, dijo que quienes no quisieran asignar predios privados a los damnificados por las inundaciones. “Que den un paso al lado”.

Presidente Petro cuestionó a la Procuraduría

Como un “primer campanazo” para evitar que se hagan las reformas del Gobierno, calificó el presidente Gustavo Petro la suspensión del director de la SAE, Daniel Rojas, por la Procuraduría. Lo hizo, también, durante su visita al departamento de Sucre.

En su intervención, el mandatario afirmó que, tiempo atrás, un sector corrupto de la clase política se apropió de los bienes de la mafia, hasta que llegó este Gobierno y dijo: “Basta, paren el robo”.

Indicó que en su administración hay algunos “funcionarios de la línea roja”, a quienes los corruptos ponen dos alternativas: “O se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan”.

“Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado, para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar, vendiéndose por el dinero del narcotráfico”, sostuvo.

Daniel Rojas, director de la Sociedad de Archivos Especiales (SAE), suspendido durante tres meses por la Procuraduría. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según el mandatario, Daniel Rojas fue uno de los funcionarios que no se dejaron arrodillar, pero hoy, por investigar el presunto robo de los bienes de la SAE, le abrieron una investigación disciplinaria.

“En el caso de la SAE, escogí a Daniel. Y fíjese el resultado: a las pocas semanas de su posesión, aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, por los políticos en el poder. Y, en cambio, cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al Director de la entidad”, dijo el presidente.