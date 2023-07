Presidente Petro ‘sacó pecho’ por disminución de la tasa de desempleo a un dígito: “Es una de las mejores noticias de este mes”

Atención: tasa de desempleo cayó a un solo dígito en junio y fue del 9,3 %; la cifra no se veía desde 2018

Informe del Dane reportó cifra de desempleo que no se veía desde hace varios años

Cómo se calcula la tasa de desempleo del Dane

El inactivo es quien no cuenta con un trabajo. En esta cifra no solo entran quienes no pueden conseguir empleo, sino también quienes no creen necesitarlo o no están interesados en tenerlo.