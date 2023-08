Presidente Petro se anticipó al inicio del cese al fuego con el ELN lanzando agudo dardo: “Depende de ellos, más que de nosotros”

“El inicio no, ya el inicio del cese al fuego, porque ya venimos varios meses con el ELN, ojalá fructifica. De ellos dependerá más que de nosotros, más que de nosotros , de nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones”, sostuvo Petro.

Y agregó en su declaración: “Han hablado de un acuerdo nacional, no es un acuerdo, y aquí alguien lo dijo muy bien, entre un grupo armado y al final otro que es el Estado, que también está armado. Pero no es entre armados como se construye la paz. Y alguien aquí lo dijo al principio. El acuerdo de paz fundamental es entre la sociedad colombiana”.

“Es entre la sociedad desarmada de Colombia, que es la mayoría de la gente, que necesita ponerse de acuerdo para poder convivir en paz en este territorio, en esta nación que yo llamo el país de la belleza. Ese acuerdo nacional que está propuesto como una fórmula de paz me preocupa, porque a veces no siento que en la sociedad misma estén las condiciones y la madurez para asumir lo que significa no una reunión, una tertulia, una borrachera ahí entre tragos, un parrando como dicen, sino un proceso histórico de acuerdo entre fuerzas sociales que son disímiles, muchas veces antagónicas”, insistió el jefe de Estado.